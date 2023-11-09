Администрация президента США израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на помощь Украине, сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если рассматривать все средства, более 60 млрд долларов, которые мы выделили на помощь Украине с начала боевых действий, то мы истратили около 96%. Речь идет о деньгах не только на военную, но и на финансово-экономическую и гуманитарную помощь", — рассказал Кирби.

По его словам, США также израсходовали свыше 90% средств, которые были выделены именно на военную поддержку. "Теперь перед началом зимы у Министерства обороны [США] осталось около 1,1 млрд долларов [на помощь Киеву]", — добавил он.

Конгресс США пока не принял годовой бюджет, куда входит в том числе новый пакет военной помощи Украине. Администрация Джо Байдена и представители обеих палат конгресса подчеркивали, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву.

20 октября Байден попросил конгресс одобрить финансирование помощи Израилю и Украине. Предполагалось, что 61,4 млрд долларов из 106 млрд пойдут на помощь Украине, 14,3 млрд — на помощь Израилю. В начале ноября палата представителей, которую контролируют республиканцы, приняла законопроект о выделении 14,3 млрд долларов Израилю. Помощь Украине в этот законопроект не вошла.

В ходе заседания 7 ноября представители Демократической партии заблокировали в сенате конгресса США законопроект республиканцев об экстренной помощи Израилю, который не предусматривает оказание помощи еще и Украине.

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