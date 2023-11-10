Министерство иностранных дел Франции обвинило Россию в раздувании скандала вокруг граффити со звездами Давида в нескольких районах Парижа. Некоторые считают это антисемитской акцией, и французские власти утверждают, что связанная с Россией сеть начала активно распространять фотографии этих граффити в интернете.

По утверждению МИД Франции, российская сеть под названием RRN (или Doppelgänger) первой начала публиковать фотографии со звездами Давида на домах и активно способствовала появлению связанного с этим общественного резонанса.

"Эта новая российская операция по цифровому вмешательству в дела Франции говорит о преследовании оппортунистической и безответственной стратегии. Ее суть — в использовании международных кризисов для создания напряженности в общественных дебатах во Франции и Европе и распространении сумятицы", — сказано в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Посольство России во Франции назвало обвинения необоснованными.

"Категорически отвергаем обвинения МИД Франции в „российском цифровом вмешательстве", а именно в массовом распространении якобы связанной с Россией сетью дезинформации фотографий зданий в Париже с нанесенными на них краской звездами Давида", — сказано в заявлении, размещенном в телеграм-канале посольства.

Появление звезд Давида в Париже вызвало особенно громкий скандал на фоне войны Израиля против ХАМАС и последовавшего за ней всплеска антисемитизма в Европе, в том числе во Франции.

Когда и где появились граффити?

Первые граффити с нанесенными синей краской звездами Давида — символом еврейского народа и государства Израиль — появились в одном из районов Парижа в ночь на понедельник 30 ноября.

С тех пор во французской столице и ее пригородах были обнаружены около 250 таких граффити.

Как передает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скоффилд, французские политики сделали вывод, что это антисемитская акция, поскольку она напоминала нанесение звезд Давида на еврейские дома и заведения в годы, когда преследованием евреев занимались нацисты.

Однако сотрудники правоохранительных органов, которые расследуют произошедшее, не делают столь однозначных выводов.

Они отмечают, что граффити появились на выбранных случайным образом домах, которые не имели явных связей с евреями.

Кроме того, они представляют собой синие звезды Давида, которые также можно увидеть на израильском флаге, — и это вызывает новые вопросы относительно мотивов авторов акции.

Кто-то даже может назвать эту акцию произраильской, поскольку антисемиты явно могли бы найти какой-то другой способ выразить свою ненависть к евреям, отмечает наш корреспондент.

По словам Хью Скоффилда, целью акции с граффити в Париже могло быть распространение в обществе напряжения и общей сумятицы.

А тот факт, что нанесение звезд Давида можно одновременно расценить как произральскую и антисемитскую акцию, делает это еще более интересным: таким образом подозрения возникнут у обеих сторон, отмечает наш корреспондент.

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