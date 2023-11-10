Информационные агентства Reuters и Associated Press, а также телекомпания CNN и издание New York Times отвергли обвинения министра связи Израиля Шломо Кархи, который заявил, что внештатные журналисты из Газы, сотрудничавшие с западными СМИ, могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль, сообщает Русская служба BBC News.

В письме к CNN, Reuters, NYT и AP Кархи потребовал разъяснений по поводу сообщений о том, что журналисты этих изданий якобы находились вместе с боевиками ХАМАС во время вторжения в Израиль и транслировали происходящее в прямом эфире.

Эти сообщения появились в соцсетях проекта HonestReporting, который, как указано в описании, занимается "разоблачением антиизраильской предвзятости в СМИ".

"Я обращаюсь к вам с глубокой озабоченностью в связи с недавними сообщениями о предполагаемом участии ваших сотрудников в трагических событиях на юге Израиля, — говорилось в письме. — Нам стало известно, что некоторые сотрудники вашей организации, включая фотографов, были заранее осведомлены об этих ужасных действиях и, возможно, поддерживали связь с преступниками".

Упомянутые новостные организации отвергли обвинения и заявили, что не знали заранее о готовящемся нападении. AP и CNN заявили, что разорвали отношения с внештатным фотографом Хасаном Эслайей после того, как выяснилось, что он был с боевиками ХАМАС во время нападения.

"Агентство Associated Press не знало об атаках 7 октября до того, как они произошли, — говорится в заявлении директора по связям со СМИ Лорен Истон. — Первые фотографии, полученные AP от внештатного сотрудника, показывают, что они были сделаны более чем через час после начала нападения. Никто из сотрудников AP не находился на границе во время нападения, и никто из сотрудников AP не пересекал границу".

В заявлении CNN говорится, что Эслайя не работал на телеканал в день нападения.

"Хасан Эслайя, который был внештатным журналистом, работавшим на нас и многие другие издания, не работал на телеканал 7 октября. С сегодняшнего дня мы разорвали с ним все связи".

Агентство Reuters также отвергло обвинения в том, что оно каким-либо образом было осведомлено о нападении на Израиль.

"Reuters категорически отрицает, что агентству было известно о нападении, — говорится в заявлении. — Фотографии, опубликованные Reuters, были сделаны через два часа после того, как ХАМАС выпустил ракеты по югу Израиля, и более чем через 45 минут после того, как Израиль сообщил, что боевики пересекли границу".

Издание New York Times выступило с заявлением по поводу обвинений, выдвинутых против другого внештатного фотографа Юсефа Масуда, который упоминался ресурсом HonestReporting.

"Хотя в день нападения Юсеф не работал в Times, с тех пор он выполнял для нас важную работу, — заявили в NYT. — Нет никаких доказательств инсинуациям HonestReporting. Наш анализ его работы показывает, что он делал то, что всегда делают фотожурналисты во время крупных новостных событий, документируя трагедию по мере ее развития".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram