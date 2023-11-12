24 февраля 2022 года поставило точку во многих человеческих отношениях по обе стороны границы. Война "обнулила" многие семьи, закончила не одну историю давней дружбы. При этом стал популярен публичный диалог, в котором украинцы пытаются выяснить, почему их решили "денацифицировать", а россияне — объяснить, зачем решили "спасать" соседнюю страну.

Форматы и аудитории у всех разные, каждый может найти что-то свое, как по стилистике, так и по жанру: от пранкеров, звонящих российским семьям от имени ВСУ с сообщением о смерти военнослужащего, до историка, который пытается восполнить пробелы в знании истории, чтобы люди могли адекватно мыслить. От журналиста, беседующего с военнопленными, до бывшего стоматолога, ведущей популярные стримы в чат-рулетке. По сути, это своеобразная площадка для коллективной психотерапии украинской аудитории, которая к тому же позволяет собирать донаты и реализовывать волонтерские проекты для ВСУ. С участниками "терапии" пообщалась для журнала "Спектр" журналистка Эла Знаменская.

Публикуется в сокращении, полный текст.

Такая, значит, история

Виталий Дрибница, преподаватель гуманитарно-педагогического колледжа в Киевской области, соавтор учебника истории для 7–8 классов, ведет канал Vox Veritatis (Голос истины), у которого 251 000 подписчиков. 95% аудитории — украинцы. "Переубедить россиян — у меня даже и мысли такой не было, я начинал свой канал по другим причинам, — объясняет Виталий. — Во-первых, когда смотрел украинских блогеров, то видел, что они очень часто ошибались в исторических вопросах. Я думал, что, имея историческое образование, смогу выступить просветителем. Однако практика показала, что я ошибаюсь ненамного меньше, чем блогеры, которые не имеют отношения к истории. В любом случае я считал, что могу сказать много нового на исторические темы. Во-вторых, я привык идти против течения — не всегда это получалось, но „я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал"; и когда украинские блогеры начали показывать тех россиян, которых потом и я увидел, то подумал: ну не может такого быть, есть же, наверное, люди, с которыми можно пообщаться. И моя идея была — показать других, хороших россиян. Но когда я вышел в чат-рулетку и провел там несколько месяцев, то первая причина все-таки осталась, потому что я историк и пытаюсь разговаривать на исторические темы, а вот вторая идея умерла очень быстро".

Виталий Дрибница, канал Vox Veritatis / Youtube

Из диалогов в канале Собеседник: Назовите мне украинских королей, царей, императоров, любых, воевод не надо…



Виталий: Первый король — Данила Романович, короновался из рук папы Римского в 1253 году…



Собеседник: Документы на эту тему какие-нибудь есть?



Виталий: Есть — открываете Галицко-Волынскую летопись и читаете…



Собеседник: Ну, допустим…

Все видео канала Vox Veritatis сам Виталий делит на три группы. Первая — общение с человеком, который хоть что-то читал по истории, но таких очень мало. Вторая — собеседник не разбирается в истории, но адекватен в разговоре, верит историку, и в результате складывается довольно конструктивный и даже просветительский диалог. "Но большинство видео получаются развлекательного характера, хотя я не очень люблю эту клоунаду, — констатирует Виталий. — Когда человек говорит, что он ничего не читал по истории, задает вопросы, я отвечаю, и тут он с пеной у рта начинает доказывать, что я все вру, все было не так, — тогда все переходит в клоунаду, и я в силу своих способностей пытаюсь ее дотянуть до конца". Россиян в основном интересует Бандера, изредка вспоминают Мазепу, про Петлюру почему-то напрочь забыли. И, естественно, как иронично замечает историк, все "большие специалисты" по теме Киевской Руси.

Из диалогов в канале Виталий: Какую книгу последнюю читал по истории?



Собеседник: На протяжении лет двадцати не читал никакой книжки.



Виталий: Какой вопрос обсудим?



Собеседник: Есть такой персонаж, изучаемый мною, — Степан Мазепа…



Виталий: Ты путаешь Степана Бандеру с Иваном Мазепой.

Виталий признается, что периодически хочется уйти и повесить на дверь "амбарный замок", так как в чат-рулеку заходят в основном маргиналы.

— Но я понимаю важность работы для украинских зрителей, — признается он. — Многие пишут, что почерпнули для себя немало интересного, стали проявлять интерес к истории. Слушать исторические лекции как-то нудновато, а в таком формате намного легче; я бы сказал, что я "популяризатор".

При этом украинский историк считает, что незнание истории не отличительная особенность россиян — просто в данной ситуации у этого явления трагические последствия.

— Уверен, что, если бы я прошелся по украинскому сегменту, было бы то же самое: люди, как правило, не воспринимают историю как науку, особенно если в последний раз сталкивались с ней в школе. Незнание своей истории — это как бы норма, но есть агрессивное незнание своей истории, когда вы вообще не знаете историю, есть какие-то отрывочные фразы и факты, которые в голове где-то очень глубоко, но вы, исходя из них, начинаете выступать против Украины как государства и против украинцев как отдельного народа. Поддержка вторжения на Украину [происходит в том числе] от агрессивного незнания истории.

Виталий признается, что переубедить россиян невозможно, да и нет смысла, но иногда встречаются люди, с которыми можно хотя бы фрагментарно поговорить на исторические темы: "Не скажу, что я их переубедил, но какое-то зерно сомнения все же посеял".

Из диалогов в канале Виталий: Как вы думаете, почему Россия напала на Украину?



Собеседник: А Россия не нападала на Украину…



Виталий: Все, больше вопросов к вам не имею.

"Вы все уже записаны"



Канал пранкера Евгения Вольнова "Майор Чернобаев" появился задолго до войны, сейчас он насчитывает 356 000 подписчиков. "Майор Чернобаев из Администрации президента" звонит жителям Крыма, участвует в селекторном совещании чиновников в Херсонской области, беседует с родственниками участников "спецоперации", которым сообщает о гибели военнослужащих. В одном из видео сам Евгений признается: "Я устраиваю психологические атаки на коллаборантов, а потом передаю данные на сайт „Миротворца"".

Евгений Вольнов, канал "Майор Чернобаев" / Youtube

Из диалогов в канале Собеседник: Представьтесь, пожалуйста.



"Майор Чернобаев": Служба безопасности Украины.



Собеседник: Очень смешно.



"Майор Чернобаев": Да, можно камеры не выключать, вы все уже записаны, добро пожаловать в "Миротворец", я не шучу. Это на всю жизнь…



Собеседник: Чтоб ты сдох, урод!

Свое общение Евгений выстраивает довольно радикально; это отталкивает какую-то часть аудитории, но и привлекает немало подписчиков. Однако главным своим проектом, на службу которого поставлены все пранки канала, Вольнов считает помощь армии и медикам на фронте. Евгений — также автор проекта "Друк Армія", сообщества украинцев, которое уже больше года изготавливает на 3d-принтерах "все, что может быть полезным для использования воинами ВСУ". Это и средства защиты, и детали для дронов, и предметы амуниции.

Рулетка для маргиналов





В дисклеймере каждого видео канала "Свята Джавелiна" (47 000 подписчиков) указано, что оно преследует исключительно развлекательные цели и не направлено на то, чтобы оскорбить кого-либо. "Автор данного видео — против агрессии, оскорблений, терроризма, унижений и запугивания. Автор выступает за свободу слова и выбора. Автор против расизма и дискриминации".

Выдерживать заявленную стилистику удается не всегда, страсти накаляются буквально с первых минут чат-рулетки, хотя автор канала, Юлия, пытается сохранять спокойствие. Ее выдает лишь подчеркнутая строгость в развлекательном формате. А телеграм-чат "Свята Джавелiна team" встречает каждого русского сакраментальным вопросом "чей Крым?", хотя после уточнения терминологии участники переходят к дружелюбному общению.

Юлия, канал "Свята Джавеліна" / Youtube

Из диалогов в канале Юлия: Я хочу пообщаться с вами на тему войны в Украине, которую вы развязали…



Собеседница: Я ничего не развязывала.



Юлия: Почему, когда Путин ввел войска на Украину, вы не встали и не сказали, что вы против, почему вы не остановили войну?



Собеседник: Потому что он сделал все правильно и своевременно и вы еще спасибо скажете, что вы не стали рабами и что восторжествовало добро против зла.

Блогером Юлия стала после полномасштабного вторжения России в Украину, по образованию она стоматолог. Красивая внешность располагает собеседников к общению, но первый же вопрос провоцирует "трудности перевода".

— В самом начале моей блогерской "карьеры", когда я только начинала беседовать в чат-рулетке, у меня была цель переубедить собеседников, — рассказывает Юля. — Я была уверена, что вот сейчас расскажу все россиянам и они встанут и остановят эту войну. Для этого начала искать информацию, перерыв горы документов о связанных с противостоянием событиях, читая книги. Но как я ошибалась… Оказалось, что в чат-рулетке сидят практически одни маргиналы, причем процесс усугубляется с каждым днем. Все больше маргиналов и все меньше думающих. Почему так? Потому, что думающие россияне все больше боятся высказываться. Выбирают вариант сидеть, молчать и ничего не делать. Лишь бы их никто не трогал.

— 99,9% встреченных мною россиян поддерживают войну в Украине, эти люди — жертвы десятков лет пропаганды, — считает Юлия. — Все началось не в 2014 году, а намного раньше. Большинство идеализируют Путина. Поэтому им трудно признать, что их идеал обманывал их столько лет. Для них это практически невозможно. Им проще винить в происходящем кого-то другого, на кого бы ни указал "царь".

— Когда началось полномасштабное вторжение, я с трудом верила в происходящую реальность, — вспоминает Юля. — Стадия отрицания. Много раз думала, что сейчас закрою глаза, открою, и это окажется сном. Но после событий в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах я поняла, что это не сон. Началась стадия принятия. И вот тогда я взяла себя в руки и начала думать: как я могу помочь своей стране? Что я могу сделать? И тут наткнулась в "Тик-Токе" на маленькое видео, где кто-то общался с россиянином в чат-рулетке. Я стала гуглить, узнавать, что это, как это работает, и начала общаться сама. Чуть позже перешла в Youtube. И скоро поняла, что могу не только разбивать российскую пропаганду, но и собирать средства на потребности наших бойцов.

Сейчас сбор на нужды ВСУ стал для Юлии главной мотивацией: "Каждый раз после закрытия очередного сбора я как будто перерождаюсь и понимаю: то, что делаю, — делаю не зря".

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