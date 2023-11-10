Сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) вместе с коллегами из Бельгии, Хорватии, Германии, Италии, Нидерландов, сотрудниками "Европола" и "Евроюста" приняли участие в международной операции по борьбе с терроризмом ультраправого крыла и насильственным экстремизмом.

Полиция информирует, что 9 ноября во время операции под руководством Европола и Евроюста в нескольких странах одновременно были проведены задержания и обыски.

Задержанные подозреваемые были членами организации ультраправого толка, которая пользовалась в интернете платформой для осуществления террористической деятельности, т.е. для пропаганды терроризма и насильственного экстремизма, вербовки людей для осуществления терактов, для передачи друг другу инструкций по производству и применению взрывчатки и огнестрельного оружия.

Некоторые члены группировки, как подозревают, написали манифесты, у них было разное оружие. Несмотря на молодой возраст подозреваемых, все признаки указывали на высокий уровень риска насильственных преступлений.

В Литве был задержан один человек, его подозревают в участие в деятельности террористической группы, цель которой — теракты и побуждение к терактам. Подозреваемый был задержан. Ведется расследование.

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