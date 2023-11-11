Военная хунта Мьянмы, пришедшая к власти в стране в 2021 году путем переворота, столкнулась с самым мощным за этот период вооруженным сопротивлением. Повстанцы из трех объединившихся этнических групп взяли под контроль несколько районов в северном штате Шан, включая зоны на границе с Китаем. В минувший четверг временный президент Мьянмы Мьин Све заявил, что страна находится на грани распада.

В так называемый "Братский альянс" вошли бойцы Национально-освободительной армии Таанга Араканской армии и армии Национального демократического альянса Мьянмы.

Све признал, что правительственная армия не смогла дать им эффективный отпор. За несколько недель альянсу удалось захватить десятки городов и около 100 военных опорных пунктов.

Около 50 тысяч жителей штата Шан бежали из своих домов от боев с применением артиллерии и авиации, некоторые ушли в Китай, заявили в пятницу в ООН.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что вооруженные отряды действуют очень скоординировано.

По их словам, хунта скоро потеряет контроль над ключевыми пограничными переходами на границе с Китаем, на которые приходится порядка 40% торговли. Это жизненно важный источник налоговых поступлений для военного правительства Мьянмы.

В пятницу глава МИД Китая призвал участников конфликта немедленно прекратить бои и заявил, что Пекин без колебаний обеспечит стабильность и безопасность на своих границах.

Тщательная подготовка

Эксперты и дипломаты отмечают, что впервые после правительственного переворота бирманская армия продемонстрировала слабость и уязвимость.

Лидер Национально-освободительной армии Бамара Маунг Саунгх, предоставивший военную помощь альянсу, но официально в него не вошедший, в комментарии агентству Reuters сказал, что повстанцы более года готовились к выступлению.

По его словам, это самая масштабная и наиболее удачная операция Весенней революции — так в Мьянме называет движение, добивающееся свержения хунты и возвращения к власти законно избранного правительства.

Временное правительство национального единства — гражданская структура, созданная оппозиционными силами в противовес военным в 2021 году — поддержало восстание.

"Это редкая возможность, которая может больше никогда не повториться", — сказал один из советников ПНЕ на условиях анонимности.

Китаю надоело ждать

Военное правительство Мьянмы уже столкнулось со стремительно усугубляющимся экономическим кризисом в стране, вызванном международными санкциями, нехваткой валюты и коррупцией внутри хунты.

Китай все это время оставался основным торговым партнером страны, но отношения с Пекином в последнее время тоже начали портиться.

Китайские власти давно настоятельно призывают военное правительство разобраться с бирманскими преступными синдикатами и онлайн-мошенниками, обосновавшимися в приграничных с Китаем районах и угрожающих китайским инвестициям в регионе.

Некоторые эксперты считают, что Пекин, которому надоело ждать результатов, может стоять за повстанческой операцией или, как минимум, поддерживает ее.

Такое предположение они делают на основании официального заявления повстанческого альянса, в котором отдельно содержится обещание ликвидировать преступные анклавы на границе с Китаем. Руководство альянса также заявило, что хунта не только не борется с ними, а, напротив, обеспечивает им прикрытие.

Как Россия поддержала хунту

Военные Мьянмы (прежнее название — Бирма) взяли страну под свой контроль в феврале 2021 года, арестовав главу правящей партии "Национальная лига за демократию" и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи.

В тот же день в стране было введено чрезвычайное положение сроком на один год.

С февраля по апрель 2021-го в стране проходили массовые уличные протесты и забастовки, которые жестоко подавлялись армией.

Военные без колебаний стреляли в толпу. В те дни погибли сотни протестующих, тысячи человек были арестованы.

В декабре 2021-го вскрылись факты массовых убийств военными мирных жителей.

Активистки рассказали Би-би-си, как в бирманских тюрьмах издеваются над женщинами — избивают, сексуально унижают и грозят изнасилованиями.

В июле 2022-го к политическим оппонентам впервые за десятилетия в стране была применена смертная казнь.

Аун Сан Су Чжи несколько раз представала перед судом по разным обвинениям, и в совокупности срок назначенного ей тюремного заключения составил 33 года.

В мае 2023 года Би-би-си выпустило расследование, выявив, что Россия является крупнейшим поставщиком оружия бирманской хунте.

В частности, речь идет о современных истребителях и обучении бирманских пилотов их эксплуатации.

По мнению спецкомиссии ООН, российское оружие в Мьянме может использоваться для совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Журналистское расследование показало, что на фоне кадрового кризиса, особенно в авиации и пехоте, вызванного переходом многих военных на сторону оппозиции, бирманская хунта сделала ставку на Москву, и та оказала активное содействие.

На этой неделе Россия и Мьянма провели первые совместные морские учения.

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