Россия обстреляла Киев баллистическими ракетами. Средства ПВО отразили атаку. На левом берегу Днепра прогремели взрывы. Горадминистрация просит людей оставаться в укрытиях. До этого украинскую столицу атаковали дронами.

В Киеве около 8.00 в субботу, 11 ноября прогремели взрывы, после чего сработал сигнал воздушной тревоги. По предварительной информации, российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, сообщил в эфире телеканала "Суспільне" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, силы ПВО Украины отбили воздушную атаку.

Игнат добавил, что запуск ракет, по всей видимости, был произведен из Курской или Брянской областей, граничащих с Киевской, Черниговской или Сумской областями Украины. "Такая ракета летит по баллистической траектории. От пуска до прилета или попадания в радиус поражения нашей ПВО — считанные секунды", — добавил спикер ВС ВСУ, объясняя, почему взрыв в Киеве предшествовал сигналу воздушной тревоги.

Взрывы в Киеве прогремели на левом берегу Днепра

Согласно предварительным данным, столицу Украины атаковали ракетами "Искандер": одна из них была сбита силами ПВО на подлете к городу, еще две упали в поле в Киевской области. В ближайшее время воздушное командование "Центр" должно предоставить информацию о том, какие цели были атакованы и сколько ракет удалось сбить, добавил Юрий Игнат.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели на левом берегу Днепра. Он подчеркнул, что тревога продолжается, поэтому люди должны оставаться в укрытиях. Информация о жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступала.

В ночь на 11 ноября Россия запустила по Киеву дроны-камикадзе типа Shahed. В городской военной администрации сообщили, что беспилотники, по всей видимости, были запущены с южного направления. Все воздушные цели были сбиты на подступах к столице.

"Существует большая вероятность, что враг, таким образом, проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — заявил руководитель КМВА Сергей Попко.

В Киевской городской администрации отметили, что эти воздушные атаки на Киев были первыми с середины сентября.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram