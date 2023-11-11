Нападение ХАМАС на Израиль повлияло на рост антисемитских выступлений в ФРГ. С 7 октября в стране были совершены более 2700 уголовных преступлений на этой почве.

Германское Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) зарегистрировало более 2700 уголовных преступлений, спровоцированных атакой террористического движения ХАМАС на Израиль, сообщает в субботу, 11 ноября, издание Welt am Sonntag. В большинстве случаев речь идет о причинении имущественного ущерба, разжигании ненависти и о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. В то же время количество преступлений, совершенных с применением насилия, измеряется трехзначным числом.

Существенно участились и случаи разжигания ненависти в интернете, отмечается в отчете BKA. На одной лишь платформе "Hessen gegen Hetze" ("Гессен против разжигания ненависти"), управляемой министерством внутренних дел федеральной земли Гессен, с 7 октября было зафиксировано 350 антисемитских высказываний или сообщений антисемитской направленности, замаскированной под критику Израиля, причем 192 из них нарушали уголовное законодательство. Ранее число подобных сообщений ежемесячно составляло в среднем около 80. Администраторы сайта "Hessen gegen Hetze" сообщают о таких инцидентах, как правило, в BKA либо в Центральный центр по борьбе с киберпреступностью (ZIT) во Франкфурте-на-Майне.

Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (в комментарии Welt am Sonntag призвал вести по всей Германии учет исков, решений судов и прекращений судебных разбирательств, связанных с преступлениями на почве антисемитизма.

"Министерство юстиции должно позаботиться о том, чтобы суды сообщали соответствующие данные", — заявил Кляйн.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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