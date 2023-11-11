По данным The Washington Post и Der Spiegel, атаку на "Северные потоки" мог координировать украинский офицер, который находится под следствием по другому делу.

Ключевую роль в планировании и осуществлении взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" сыграл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский, который в данный момент находится в Украине под следствием по другому обвинению. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщают газета The Washington Post (WP) и немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в Украине и странах Европы, а также других собеседников, знакомых с деталями произошедшего.

По словам собеседников WP и Der Spiegel, Червинский был "координатором" операции "Северный поток", управлял логистикой и командой из шести человек, которая арендовала судно и с помощью глубоководного водолазного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах.

Червинский при этом действовал не один и не занимался непосредственным планированием операции, утверждают источники WP, знакомые с его ролью. Военный подчинялся приказам более высокопоставленных украинских официальных лиц, в частности генерал-майора ВСУ Виктора Ганущака, который в конечном итоге отчитывался перед главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишут WP и Der Spiegel.

Червинский отрицает причастность к взрыву "Северных потоков"

В Украине Червинский находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий из-за провала спецоперации по вербовке российского пилота, итогом которой, по версии СБУ, стал удар российских сил по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

В прошлом Червинский занимал руководящие должности в военной разведке страны, а также в Службе безопасности Украины (СБУ) и был близок к ключевым руководителям вооруженных сил, отмечает WP. Он также участвовал в нескольких резонансных успешных спецоперациях, проведенных украинскими силами.

С апреля 2023 года Червинский находится под стражей. Через своих адвокатов он передал WP и Der Spiegel, что не имеет никакого отношения к взрывам "Северных потоков", а подобные утверждения назвал "российской пропагандой".

Залужный также неоднократно отрицал причастность ВСУ к взрыву трубопроводов. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Украина не причастна к атаке на "Северные потоки" и он не отдавал подобных приказов. Источники WP утверждают, что операция была проведена без ведома президента.

США думали, что Украина отказалась от плана

Как отмечает Der Spiegel, украинские источники лишь недавно сообщили западным спецслужбам о возможной причастности Червинского. При этом, пишет журнал, в западных разведкругах признают, что украинскому силовому аппарату "свойственны соперничество и интриги", а к полученной информации стоит относиться с осторожностью.

В июне 2022 года военная разведка Нидерландов узнала, что Украина, возможно, планирует атаковать "Северный поток", пишет WP со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Тогда представители Центрального разведывательного управления через посредника передали Залужному, что США выступают против такой операции. Американские чиновники полагали, что атака была отменена, но оказалось, что ее перенесли на три месяца, сохранив ключевые элементы плана, пишет WP.

Взрывы на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года были взорваны три из четырех ниток подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Европейские власти пообещали, что подобная беспрецедентная атака на действующую энергетическую инфраструктуру Европы "неприемлема и повлечет за собой самые жесткие ответные меры".

По мере продвижение расследования западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, все чаще стали писать об украинском следе во взрыве. Судя по сообщениям в различных источниках, следствие считает, что диверсия была устроена с помощью принадлежащей украинцам 15-метровой парусной яхты "Андромеда", арендованной компанией из Польши.

Диверсионная группа, говорилось в материалах немецких изданий, состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки и перемещений по Европе они использовали поддельные паспорта.

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