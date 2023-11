По данным The Washington Post и Der Spiegel, атаку на "Северные потоки" мог координировать украинский офицер, который находится под следствием по другому делу.

Ключевую роль в планировании и осуществлении взрывов на трубопроводах " Северный поток " и "Северный поток — 2" сыграл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский, который в данный момент находится в Украине под следствием по другому обвинению. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщают газета The Washington Post (WP) и немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в Украине и странах Европы, а также других собеседников, знакомых с деталями произошедшего.

По мере продвижение расследования западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, все чаще стали писать об украинском следе во взрыве. Судя по сообщениям в различных источниках, следствие считает, что диверсия была устроена с помощью принадлежащей украинцам 15-метровой парусной яхты "Андромеда", арендованной компанией из Польши.