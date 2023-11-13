В минувшее воскресенье, в результате несчастного случая на центральном полигоне Сил обороны Эстонии погиб кадровый военный Скаутского батальона.
По первоначальной информации, военнослужащиий пострадал во время занятий вследствие подрыва имитационных средств. Пострадавшему оказали неотложную помощь и незамедлительно вызвали скорую, однако его жизнь не удалось спасти. Близких погибшего оповестили о его смерти.
Департамент полиции безопасности Эстонии начал расследование для установления обстоятельств произошедшего.
Силы обороны выражают глубокие соболезнования семье и боевым товарищам погибшего и просят с уважением отнестись к горю близких покойного.
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