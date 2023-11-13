Министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман была уволена со своего поста после того, как выразила взгляды, отличные от мнения главы правительства, обвинив лондонскую полицию в предвзятости при охране порядка во время протестов.

Браверман обвиняли в нагнетании напряженности из-за ее статьи, вышедшей накануне пропалестинских и антиизраильских протестов в Лондоне в прошлые выходные.

Колонка Браверман в газете Times, в которой она обвинила полицию в слишком мягком отношении к радикально настроенным участникам антиизраильских акций по сравнению с другими мероприятиями, где полиция ведет себя заметно жестче, вызвала мощный политический шторм в Британии и требования к премьер-министру Сунаку об ее увольнении.

Статья не была одобрена офисом премьер-министра, а позже выяснилось, что Браверман не выполнила просьбу Даунинг-стрит смягчить тональность и содержание статьи.

Ее замена пока не объявлена.

Увольнение Суэллы Браверман положило начало масштабным перестановкам в кабинете министров, которые, как ожидается, будут произведены премьер-министром Риши Сунаком в преддверии "Осеннего заявления", которое должно состояться на следующей неделе.

В понедельник утром на Даунинг-стрит был замечен министр иностранных дел Джеймс Клеверли, который, как предполагается, сменит Браверман на посту главы Хоум-офиса.

Кроме того, в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в понедельник прибыл бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, что вызвало предположения о его возвращении в правительство в качестве министра иностранных дел.

Кэмерон, который оставил место в парламенте одновременно с уходом с поста премьер-министра в 2016 году, может получить кресло в Палате лордов, чтобы иметь возможность занять свою новую должность.

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