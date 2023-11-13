Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман после ее критики действий полиции на пропалестинских акциях. МВД возглавил Джеймс Клеверли, до сих пор занимавший пост главы МИД.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен новым министром иностранных дел Соединенного Королевства. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила канцелярия главы правительства Риши Сунака в рамках перестановок в кабинете министра. В свою очередь глава МИД Джеймс Клеверли назначен на пост министра внутренних дел.

"Сегодня Риши Сунак усилил свою правительственную команду для реализации долгосрочных решений ради лучшего будущего", — написало в соцсети X руководство Консервативной партии.

Увольнение главы МВД Великобритании

Ранее Сунак уволил с поста главы МВД Великобритании Суэллу Браверман, неоднократно подвергавшуюся критике из-за ее популистских заявлений. В последний раз это произошло после публикации статьи, в которой она раскритиковала действия полиции в отношении участников протестов в поддержку палестинцев. В сентябре Браверман поставила под сомнению актуальность Женевской конвенции о статусе беженцев.

57-летний Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании в 2010-2016 годах. Он ушел в отставку после того как 52 процента британских избирателей проголосовали на референдуме за выход королевства из состава ЕС. Он инициировал данное голосование, но выступал против "Брекзита".

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