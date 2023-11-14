Ранее об этом же со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", — сказал министр, добавив, что Евросоюзу следовало бы действовать "быстрее".
Как отмечает Euronews, на фоне проблем с поставками Киеву обещанных боеприпасов в Брюсселе заканчивается обсуждение "последних деталей" 12-го пакета санкций в отношении России. Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пакет впервые включит в себя запрет на импорт российских алмазов. Ранее против ограничений в этой сфере выступала Бельгия — ведущий импортер алмазов из России в ЕС, но сейчас она изменила позицию.
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