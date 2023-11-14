Европейские союзники не смогут поставить миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года из-за "плачевного состояния оборонной промышленности" и "бюрократии". Об этом утром во вторник, 14 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее об этом же со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", — сказал министр, добавив, что Евросоюзу следовало бы действовать "быстрее".

Как отмечает Euronews, на фоне проблем с поставками Киеву обещанных боеприпасов в Брюсселе заканчивается обсуждение "последних деталей" 12-го пакета санкций в отношении России. Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пакет впервые включит в себя запрет на импорт российских алмазов. Ранее против ограничений в этой сфере выступала Бельгия — ведущий импортер алмазов из России в ЕС, но сейчас она изменила позицию.

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