Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в Сан-Франциско в среду, 15 ноября, личную встречу, которая станет их первой за последний год и пройдет в период значительного обострения противоречий между двумя государствами. Переговоры состоятся в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), их точное место проведения на момент публикации оставалось неизвестным.

По сообщению китайского агентства Xinhua, лидер Китая прибыл в западноамериканский город накануне вечером. В этот же день в Сан-Франциско приземлился самолет главы Белого дома. Это первый визит Си в США с 2017 года, когда президентом был Дональд Трамп.

На долю стран-участниц саммита приходится три пятых мировой экономики

Помимо США и Китая, в саммите АТЭС примут участие представители еще девятнадцати стран. На суммарную долю государств-участников приходится 60 процентов мировой экономики, отмечает агентство AFP.

По сообщению представителя Госдепартамента Мэтта Мюррея, являющегося старшим должностным лицом США в АТЭС, Россию на саммите будет представлять вице-премьер Алексей Оверчук, который включен в различные западные санкционные списки, в том числе Евросоюза. При этом Оверчук не находится под санкциями США, в отличие от большей части высшего руководства РФ.

Президент США заявил о своих ожиданиях от встречи

Ранее во вторник Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дистанцироваться от Китая, а хотят улучшения отношений. "Мы не пытаемся отмежеваться от Китая. Мы пытаемся изменить отношения к лучшему", — сказал он журналистам в Белом доме незадолго до вылета в Сан-Франциско.

Отвечая на вопрос о том, чего он надеется достичь на встрече, президент Соединенных Штатов сказал, что хочет "вернуться к нормальному ходу отношений; иметь возможность взять телефон и поговорить друг с другом в случае кризиса; иметь возможность убедиться, что наши (военные) силы по-прежнему поддерживают контакт друг с другом".

Эксперты не ждут перезагрузки отношений Вашингтона и Пекина

Как отмечают опрошенные Reuters эксперты, лидеры двух крупнейших экономик мира знают друг друга более десяти лет и за шесть встреч, состоявшихся после инаугурации Байдена, провели несколько часов в переговорах. Ожидается, что на их встрече будут обсуждаться глобальные вопросы — в том числе, конфликт на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину, связи КНДР с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

В частности, ожидается, что Байден призовет Китай использовать свое влияние на Иран, чтобы не расширять конфликт на Ближнем Востоке. Однако никто из экспертов не ожидает перезагрузки отношений или каких-либо грандиозных сделок, которые кардинально изменят отношение стран друг к другу. "Мы по-прежнему находимся в состоянии длительной конкуренции и напряженности, — сказал Ричард Фонтейн из вашингтонского Центра новой американской безопасности (CNAS). — Не будет никаких больших прорывов, не будет никаких реальных изменений по существу".

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