Денежный след, связывающий олигарха Романа Абрамовича с двумя людьми, которых называют "кошельками" президента России Владимира Путина, обнаружился в результате утечки секретных документов.

Если раньше бывший владелец лондонского футбольного клуба "Челси", который находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, отрицал финансовые связи с российским руководителем, то теперь рассекреченные документы с Кипра стали новым свидетельством, связывающим его с тайной сделкой на $40 млн, заключенной в 2010 году.

Сам Абрамович пока не ответил на просьбу Би-би-си о комментарии.

По условиям этой тайной сделки акции крупной российской рекламной компании "Видео Интернешнл" были переведены за меньшую сумму, чем их реальная стоимость, компаниями, которыми в конечном счете владеет связанный с Абрамовичем траст, двум представителям ближнего окружения Путина.

Эти люди, в свою очередь, получили миллионы долларов в виде дивидендов.

Из конфиденциальных документов следует, что одним из участников этой тайной сделки был близкий друг российского президента Сергей Ролдугин.

Виолончелист Ролдугин является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки. Он познакомился с Путиным в Санкт-Петербурге, когда они еще были молодыми людьми, и, как говорят, именно он познакомил Путина с Людмилой Шкребневой, на которой будущий президент женился в 1983 году (сейчас они разведены). Ролдугин — крестный отец их старшей дочери, Марии.

Второй мужчина — это еще один близкий к Путину человек, Александр Плехов, бывший биохимик, ставший бизнесменом, и тоже из Санкт-Петербурга.

Ролдугина и Плехова обвиняют в том, что они являются "кошельками" Путина, то есть втайне владеют деньгами и активами от его имени.

В начале этого года швейцарские прокуроры заявили, что эти двое были подставными лицами, а не реальными владельцами активов на банковских счетах, открытых в связи со сделкой с компанией "Видео Интернешнл". При этом суд не выявил настоящего конечного бенефициара этих счетов.

Заявленная зарплата президента Путина в 2021 году составила чуть более 100 тыс. долларов. Однако, по слухам, его состояние может составлять от 125 до 200 млрд долларов и скрыто в целой сети подставных фирм и на счетах друзей.

Плехов находится под санкциями британского правительства, на Ролдугина тоже распространяются санкции Великобритании, Евросоюза и США, которые называют его "хранителем офшорных богатств президента Путина".

Связь с Кипром

Расследование Cyprus Confidential (или "Кипрский доклад") основано на 3,6 млн конфиденциальных документов компаний, предоставляющих офшорные услуги на Кипре, и сосредоточено на тесных финансовых связях Кипра с Россией и ныне находящимися под санкциями олигархами, многие из которых использовали этот остров для управления своими тайными офшорными активами.

В это число входят и документы киприотской компании по предоставлению корпоративных услуг MeritServus, которые изначально попали в распоряжение расследовательской организации Distributed Denial of Secrets. После того, как внутренние служебные документы показали, что эта компания нарушала международные санкции от имени одного из ее российских клиентов, MeritServus в начале года сама попала под санкции Великобритании.

MeritServus также работала с компаниями Романа Абрамовича на Кипре. Состояние этого олигарха оценивается в более чем $9 млрд, и он делал многочисленные публичные капиталовложения в спорт, искусство и дорогую собственность.

После того, как в 2003 году он приобрел лондонский футбольный клуб "Челси", Абрамович стал одним из самых известных и влиятельных российских олигархов в Великобритании.

Он преуменьшал степень своих отношений с президентом Путиным и оспаривал предположения об их тесных финансовых связях или о том, что он действовал от имени российского лидера.

В 2010 пресс-секретарь Абрамовича утверждал, что у него нет "никаких финансовых дел с [бывшим тогда] премьер-министром Путиным".

А в 2021 году Абрамович подал в суд на журналистку Кэтрин Белтон за отрывок из ее книги "Люди Путина", в котором говорилось, что он якобы приобрел футбольный клуб "Челси" по заказу президента Путина.

Дело решилось во внесудебном порядке, когда издатель и журналистка согласились точнее изложить позицию Абрамовича и добавить более подробные объяснения его мотивов.

Роман Абрамович на игре "Челси" в 2017 году, когда клуб еще принадлежал ему

В марте 2022 года, после вторжения России в Украину, Великобритания и ЕС ввели санкции против Абрамовича.

В ЕС заявили: "Он имел привилегированный доступ к президенту и поддерживал с ним очень хорошие отношения. Эта связь с российским лидером помогла ему сохранить свое значительное состояние".

В начале этого года Абрамович оспорил санкции ЕС в суде. Его адвокат утверждал, что ограничения были вызваны "известностью" российского бизнесмена, а не "основаны на доказательствах".

Однако тайная сделка с Ролдугиным и Плеховым свидетельствует о тесных финансовых отношениях между Абрамовичем и президентом Путиным.

"Это дело, безусловно, предоставляет больше информации и еще больше подтверждает предполагаемую связь между Путиным и Абрамовичем, которую становится все труднее опровергнуть", — говорит Том Китинг, директор Центра по изучению финансовых преступлений и безопасности при аналитическом центре RUSI.

Сделка

Сложная сеть компаний на Кипре и Британских Виргинских островах, а также траст позволяли скрывать участие футбольного магната в сделке — до настоящего времени.

Утечка документов раскрывает связи бывшего босса "Челси" с двумя компаниями, купившими в 2003 году 25% акций "Видео Интернешнл".

Эти две компании — Finoto Holdings и Grosora Holdings — были созданы в начале 2003 года. Обе они, через ряд подставных компаний, принадлежали Sara Trust Settlement — трасту, конечным бенефициаром которого являлся Абрамович.

Каждая из компаний приобрела 12,5% акций российского рекламного гиганта в сентябре 2003 года за одинаковую цену — около 130 тыс. долларов.

Цена была "смехотворной", говорит Владимир Милов, бывший заместитель министра энергетики во время первого срока президента Путина, а ныне активный оппозиционер, объявленный российскими властями "иностранным агентом".

"Этот пакет явно стоил гораздо больше, на много порядков", — сказал он.

На момент покупки "Видео Интернешнл" занимала доминирующее положение на отечественном рынке телерекламы, получая долю от любого рекламного эфирного времени, купленного на российских каналах.

По словам Милова, компания находилась "в полушаге от кремлевской администрации".

В течение последующих семи лет Абрамович владел долей в "Видео Интернешнл". В какой-то момент компания заявила об обороте "более 2 млрд долларов". За этот период компаниям Finoto и Grosora были выплачены дивиденды в размере 30 млн долларов.

В 2010 году выручка "Видео Интернешнл" составила 3 млрд долларов. Однако в том же году Finoto и Grosora продали свои инвестиции всего за 20 млн долларов, что выглядит дешевле их рыночной стоимости.

Finoto Holdings продала свою долю компании Med Media Network, номинально принадлежащей Сергею Ролдугину.

В тот же день, что и Finoto Holdings, другая компания, связанная с Абрамовичем, Grosora Holdings, продала свои 12,5% акций компании Namiral Trading Ltd, впоследствии связанной с Александром Плеховым.

Путинские "кошельки"

Финансовые связи между президентом Путиным и Ролдугиным были раскрыты в 2016 году в рамках публикации "Панамского досье", в ходе которой были обнародованы миллионы конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Ролдугин вместе с Плеховым оказались в центре предполагаемой схемы отмывания денег, в которой участвовали банк "Россия" и некоторые приближенные президента Путина.

В 2014 году США ввели санкции против банка "Россия", назвав его "личным банком высших должностных лиц Российской Федерации".

В то время Ролдугин заявил газете New York Times, что он не является бизнесменом и не "имеет миллионов". Однако, по крайней мере на бумаге, он оказался обладателем офшорного состояния, превышающего 100 млн долларов.

"Ролдугин явно служит… прикрытием для личной бенефициарной собственности Путина, — говорит Владимир Милов. — Этот парень абсолютно точно на 100% номинальная фигура, потому что он ничего не понимает в бизнесе, финансах, международных сделках и так далее".

Раскрытие в "Панамском досье" информации о банковских счетах Ролдугина в Швейцарии привело к расследованию и суду над четырьмя сотрудниками Газпромбанка в начале этого года. Швейцарская прокуратура обвинила банкиров в том, что они не смогли должным образом проверить счета, открытые на имя Ролдугина.

Также утверждается, что они не смогли идентифицировать друга российского президента как политически значимого человека, чье положение или связи означают, что он может быть сильнее подвержен коррупционным рискам и требует более тщательной проверки в соответствии с международными финансовыми правилами.

Согласно обвинительному заключению, счета в Газпромбанке были открыты одновременно для Med Media Network и Namiral Trading Ltd, с идентичной "целью и структурой", для "хранения акций и получения дивидендов" от "Видео Интернешнл".

По мнению обвинителей, эта схема представляла собой прямое продолжение "активов, управляемых… в интересах российского политического истеблишмента".

По мнению обвинителей, Ролдугин и Плехов были подставными лицами, а не реальными бенефициарами по счетам.

Все четыре банкира были осуждены, но, как сообщается, подали апелляции.

Би-би-си обратилась за комментариями к Плехову, Ролдугину, банку "Россия" и президенту Путину, но ответа не получила.

"Секретный канал"

Многие состоятельные россияне используют Кипр, государство-член ЕС, для своих офшорных инвестиций. Благодаря этим экономическим связям Россия "ежегодно приносит кипрской экономике десятки миллиардов долларов", говорит Фергус Шиэл из ICIJ, Международного консорциума журналистов-расследователей.

Расследование Cyprus Confidential поднимает "серьезные вопросы" для европейских институтов и стран-членов ЕС, продолжает Шиэл. "В этих документах мы видим, что одна из стран-членов ЕС является проводником тайных финансовых операций Кремля, Владимира Путина и его приближенных".

Однако есть признаки того, что Кипр, возможно, наводит порядок в своих делах.

После вторжения России в Украину в 2022 году многие россияне, считающиеся близкими к финансовым активам президента Путина, попали под санкции ЕС. Это имело прямые последствия для тех, у кого были кипрские инвестиции.

"Санкции показали, что Кипр не может быть использован олигархами для поддержки грязных приказов Путина", — говорит Александра Атталидес, независимый депутат кипрского парламента.

Между тем, по некоторым данным, Абрамович проводит время между российским курортом Сочи, Стамбулом и Тель-Авивом. У него есть российский, израильский, а также португальский паспорта.

Олигарх остается объектом санкций в Великобритании и ЕС, но не в США, где, как предполагается, он по-прежнему владеет значительными активами.

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