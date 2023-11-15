В Вашингтоне десятки тысяч людей во вторник, 14 ноября, вышли на улицы, чтобы выразить свою солидарность с Израилем, ведущим войну против совершившей нападение на него террористической организации ХАМАС.

На плакатах и баннерах, которые несли собравшиеся, были лозунги, осуждающие антисемитизм, и призывы к немедленному освобождению заложников, находящихся в руках террористов в секторе Газа. Число заявленных участников составило 100 000 человек.

В последнее время в США, как и в некоторых других странах, усилились антиеврейские настроения, напоминает агентство dpa. В то же время в стране все чаще слышна критика в адрес нынешнего израильского правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В начале ноября в столице Соединенных Штатов прошла пропалестинская демонстрация, на которую вышли также десятки тысяч человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек.

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