Из-за небывалой жары на большей части Бразилии объявлен красный уровень опасности.

В воскресенье в Рио-де-Жанейро была зафиксирована рекордная для ноября температура 42,5 градусов по Цельсию.

По данным Национального института метеорологии (Inmet), в Сан-Паулу средняя температура воздуха во вторник днем составила 37,3°С.

От жары, которая, как ожидается, продлится как минимум до пятницы, пострадали более 100 млн человек.

Власти связывают аномально высокие температуры с явлением Эль-Ниньо, приводящим к повышению средних глобальных температур, а также с изменениями климата.

"Я измучен, это тяжело, — рассказал агентству AFP 22-летний Рикельме да Сильва. — Когда я прихожу домой, первым делом лезу под холодную воду, иначе я не могу даже встать от усталости, даже спать трудно".

60-летняя продавщица Дора говорит, что жара невыносима для тех, кто вынужден работать на улице.

Inmet объявил красный уровень опасности почти в трех тысячах городов и поселков по всей Бразилии.

Результаты метеорологического исследования, опубликованного на прошлой неделе, выявили, что с июля по октябрь этого года средняя температура по стране была выше среднего исторического значения.

Жара, наступившая более чем за месяц до начала лета в Южном полушарии, привела к тому, что потребление электроэнергии в Бразилии достигло рекордных показателей из-за постоянной работы кондиционеров и вентиляторов.

По данным ученых, во многих регионах периоды необычайно жаркой погоды становятся все более продолжительными и интенсивными: это будет продолжаться до тех пор, пока человек продолжит выбрасывать в атмосферу парниковые газы, разогревающие планету.

Нынешний всплеск жары связан с циклическим эффектом Эль-Ниньо, приносящим засуху в некоторые районы Амазонии и переизбыток осадков на юго-восток Бразилии.

Ученые, встревоженные экстремальной погодой, пытаются понять, как изменение климата может повлиять на эти природные явления в будущем.

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