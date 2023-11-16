Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список ФГУП "Госзагрансобственность", которое управляет принадлежащими российскому государству объектами недвижимости за рубежом. Об этом сообщило в среду, 15 ноября, чешское информагентство CTK. Все активы "Госзагрансобственности" в Чехии замораживаются, а любая коммерческая деятельность этого предприятия в стране, в том числе сдача в аренду объектов недвижимости, становится незаконной, объяснил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

По его словам, в основном принадлежащие РФ объекты недвижимости в Чехии находятся в Праге и Карловых Варах. Липавский уточнил, что люди и компании, арендующие эту недвижимость, могут продолжить ею пользоваться, однако арендная плата будет поступать на недоступный российским властям счет. "На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", — подчеркнул глава чешского МИДа в соцсети X (бывший Twitter).

Липавский добавил, что решение правительства Чехии о заморозке российской госсобственности в стране не касается объектов недвижимости посольства РФ, которые служат для выполнения дипломатической деятельности. Речь идет, в частности, о здании самого посольства и резиденции посла.

Киев приветствовал решение Праги

"Чехия только что заморозила все российские государственные активы. Я аплодирую этому принципиальному шагу и благодарю моего коллегу и друга Яна Липавского. Все страны, которые еще не сделали этого, должны последовать примеру (Чехии. — Ред.). Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и разрушения", — написал в соцсети X министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Чехия стала первой страной, заморозившей российскую зарубежную недвижимость. Липавский заявил, что власти страны будут стремиться распространить этот опыт на весь Евросоюз. Глава чешской дипломатии добавил, что не ожидает зеркальных мер от России: "У меня нет данных о том, чтобы Чехия имела аналогичные активы в Москве. И главное, мы не ведем агрессивную войну против наших соседей, поэтому я не вижу, на каком основании может быть сделан ответный шаг".

27 октября стало известно, что 27 стран ЕС попросили Европейскую комиссию и внешнеполитическую службу Евросоюза подготовить рабочие предложения по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине. Ранее стало известно, что Бельгия отдаст Украине 1,7 млрд евро налогов с российских активов. По оценкам Кремля, на различных банковских счетах в западных странах после вторжения РФ в Украину оказались замороженными около 300 млрд долларов.

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