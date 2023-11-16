По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, в четверг российские власти позволили попасть на эстонский погранпункт группе нелегальных мигрантов из Сомали, передвижению которых они должны были помешать.

По словам Ляэнеметса, заметно, что в последнее время возросла нагрузка на финские погранпункты — из России туда направляют беженцев без прав на въезд в Шенгенскую зону.

"Это значит, что Россия на самом деле не должна пропускать лиц без виз, их следовало бы задерживать еще в России, но их свободно пропускают и они прибывают на финский пограничный пункт. Там они подают ходатайство о предоставлении международной защиты, которое по закону следует рассмотреть, и эти лица могут оставаться в желаемой стране", — сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства в четверг.

По его словам, между 8.00 и 9.30 в четверг в Эстонию через Нарвский погранпункт пытались попасть восемь граждан Сомали без права на въезд. "Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им на границе составили запрет на въезд в страну", — сказал Ляэнеметс, добавив, что в этот раз удалось вернуть их в Россию, поскольку они не стали ходатайствовать о международной защите.

В то же время, Эстонии поступила информация, что в районе российских погранпунктов видели больше подобных людей. "То есть, там что-то происходит. Департамент полиции и погранохраны эффективно занимается любыми, даже малейшими проявлениями миграционного давления, чтобы исключить эскалацию ситуации и усиление миграции через эстонскую границу", — сказал Ляэнеметс.

По его словам, Эстония подает четкий сигнал, что попасть в ЕС через Эстонию таким образом невозможно.

"Сегодня мы также скоординируем действия с Финляндией, решившей закрыть часть своих погранпунктов", — добавил Ляэнеметс.

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