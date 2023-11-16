Районный суд Санкт-Петербурга 16 ноября приговорил художницу и музыканта Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ. Скочиленко заменила ценники в супермаркете "Перекресток" антивоенными листовками.

В ходе прений прокурор просил приговорить Скочиленко к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты настаивала на том, что обвинение не смогло доказать "ложность" сообщений, а лингвистическая экспертиза в деле не соответствует нормам экспертной деятельности, передает "Медиазона". По утверждению адвокатов, художницей двигало абсолютно человечное и непреступное желание — прекратить войну.

Сама подсудимая заявила, что не признает своей вины.

33-летняя Скочиленко провела в следственном изоляторе (СИЗО) около полутора лет. У нее диагностированы несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Несмотря на это, сотрудники СИЗО уведомили суд о том, что подсудимая "может следовать этапом".

Сашу Скочиленко арестовали 11 апреля 2022 года за то, что она заменила несколько ценников в супермаркете "Перекресток" на антивоенные листовки, на которых вместо названий товаров стояла информация о действиях российской армии в Украине. Действия Скочиленко не были зафиксированы камерами наблюдения, но на следующий день после подмены ценников на нее написала заявление в полицию 72-летняя пенсионерка, которая была в магазине и наблюдала за действиями девушки.

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