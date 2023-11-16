В Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов. О такой возможности заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Институте Хадсона в рамках своей поездки в США, сообщает издание "Экономическая правда".

Ермак не назвал аэропорт и конкретные временные рамки для его открытия.

В то же время, по информации источников УП, речь идет об одном из городов на западе Украины. Аэропорт готовятся открыть еще до завершения войны.

В своем выступлении Ермак также остановился на вопросе усиления украинского ПВО.

"Украине нужен надежный зонтик. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами", – заявил он.

"Это признак того, что близится переломный момент в войне. Следующий год станет решающим в этом отношении", - подчеркнул Ермак.

Полеты гражданской авиации в Украине были полностью закрыты 24 февраля 2022 года.

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