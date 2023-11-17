Министерство юстиций России обновило реестр "иноагентов" и внесло в него главного редактора "Проверено. Медиа", журналиста Rus.Delfi.ee и бывшего главного редактора "Кто хочет стать миллионером?" Илью Бера, а также актрису Яну Троянову. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Минюста РФ.

По мнению Минюста, Бер и Троянова "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике" и выступали против войны в Украине.

Бер на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что рад попасть "в достойную компанию".

Также в реестр внесли российского политолога Александра Морозова, журналиста Марата Никандрова и VPN-провайдер — организацию Hidemy.network. Она предоставляет VPN-сервис HideMy.name.

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