Совместная группа ООН по оценке гуманитарной ситуации во главе с ВОЗ посетила больницу "Аш-Шифа" на севере Газы. После этого бригады скорой помощи палестинского Красного Полумесяца в координации с ВОЗ и ООН эвакуировали 31 недоношенного младенца из больницы "Аш-Шифа" в Газе.

Из-за ограничений по времени, связанных с безопасностью, команда смогла провести всего один час внутри больницы, которую они назвали "зоной смерти", а ситуацию там — "отчаянной".

В заявлении говорится, что группа увидела следы обстрелов больницы, а также общую могилу у входа, где, как ей сказали, похоронено более 80 тел.

Нехватка чистой воды, топлива, лекарств, продуктов питания и другой необходимой помощи в течение последних шести недель привели к тому, что больница "Аш-Шифа" — когда-то самая крупная, самая современная и лучше всего оснащенная больница в секторе Газа — фактически перестала функционировать как медицинское учреждение, говорится в заявлении ВОЗ.

Посетившая больницу группа отметила, что из-за ситуации с безопасностью персонал не смог эффективно утилизировать отходы в больнице — коридоры и территория больницы были заполнены медицинскими и твердыми отходами, а также прочим мусором, что увеличивало риск заражения.

Пациенты и медицинский персонал, с которыми они разговаривали, опасались за свою безопасность и здоровье и просили об эвакуации, отмечается в заявлении на сайте ВОЗ.

В нем также говорится, что в больнице остаются 25 медицинских работников и 291 пациент, при этом за предыдущие 2–3 дня несколько пациентов умерли из-за, как скащано, прекращения оказания врачебной помощи.

В число пациентов входят 32 младенца в критическом состоянии, два человека в отделении интенсивной терапии без вентиляции и 22 пациента на диализе, чей доступ к жизненно важному лечению серьезно затруднен.

Вскоре после этого палестинское Общество Красного Полумесяца сообщило об успешной эвакуации 31 недоношенного ребенка из больницы "Аш-Шифа".

Пока неясно, почему количество детей, указанных Красным Полумесяцем и ВОЗ, отличается. Би-би-си не может оперативно провести независимую проверку этих данных.

Как говорится в сообщении палестинского Общества Красного Полумесяца, младенцы были перевезены на юг Газы в рамках подготовки к переводу в госпиталь, оборудованный Объединенными Арабскими Эмиратами в Рафахе.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил восхищение медицинскими работниками Газы, сказав, что он и другие склоняют головы перед их героической работой.

Он подтвердил эвакуацию 31 "тяжело больного младенца" в полевой госпиталь ОАЭ в Рафахе на юге Газы, а также сообщил о запланированных новых эвакуационных рейсах.

"Планируются дальнейшие миссии для экстренной транспортировки оставшихся пациентов и медицинского персонала из больницы "Аш-Шифа" в ожидании гарантий безопасного проезда от сторон конфликта".

Доктор Рамез Радван, заявивший, что израильтяне приказали ему покинуть "Аш-Шифу", охарактеризовал ситуацию в больнице как плачевную, сказав, что там нет обезболивающих и антибиотиков, а у некоторых пациентов "в ранах копошатся черви".

В начале этой недели израильские военные доставили в госпиталь большую партию медикаментов и первоочередных препаратов, а также автономные мобильные инкубаторы для эвакуации новорожденных.

Находящийся в больнице "Аш-Шифа" палестинский журналист по имени Хадер сообщил Би-би-си, что в больнице остались только пациенты, которые не могут ходить самостоятельно, и очень небольшое число врачей.

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В субботу сотни людей, включая некоторых пациентов, покинули больницу.

ЦАХАЛ отрицает, что отдал приказ о полной эвакуации "Аш-Шифы", заявив, что согласился с просьбой директора больницы эвакуировать желающих "безопасным путем".

"ЦАХАЛ ни разу не отдавал приказ об эвакуации пациентов или медицинских бригад и фактически предложил удовлетворить любые запросы о медицинской эвакуации", — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля, взявшая больницу под свой контроль, заявила, что работает над эвакуацией как можно большего числа пациентов из комплекса, который, по утверждению ЦАХАЛа, использовался ХАМАС в качестве командного центра.

Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев, заявил Би-би-си, что ответственность за сложившуюся в больнице ситуацию несет ХАМАС.

"Очевидно, что условия в больнице очень тяжелые, и это потому, что ХАМАС намеренно и в нарушение международного права превратил больницу в зону боевых действий, — сказал Регев. — Они создали под госпиталем свой командный пункт, от которого на многие километры протянулась сеть каналов, ведущих из подземных бункеров к местам запуска ракет. Другие арсеналы, другие укрепления, подземная сеть террора под городом Газа, центром которой до недавнего времени была больница „Аш-Шифа"".

В последние дни израильские военные проводили досмотр помещений больнице в рамках "целенаправленной операции против ХАМАС", но пока не представили весомых доказательств того, что эта группировка проводила крупную операцию в туннелях под медицинским комплексом.

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