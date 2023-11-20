МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу крымскотатарского происхождения Сусану Джамаладинову, известную как Джамала , сообщает "Медиазона" со ссылкой на данные из базы ведомства.

В розыскной базе не указывается, по какой статье УК заведено дело. По данным издания, певицу обвиняют в распространении "фейков" о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), а в розыске она находится с середины октября 2023 года.