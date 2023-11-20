МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу крымскотатарского происхождения Сусану Джамаладинову, известную как Джамала, сообщает "Медиазона" со ссылкой на данные из базы ведомства.
В розыскной базе не указывается, по какой статье УК заведено дело. По данным издания, певицу обвиняют в распространении "фейков" о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), а в розыске она находится с середины октября 2023 года.
В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом, пишет "Медиазона".
В 2016 году Джамала, представлявшая Украину, победила в конкурсе "Евровидение" с песней "1944" о депортации крымских татар. Певица последовательно публично осуждает российскую аннексию Крыма.
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