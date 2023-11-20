Как стало известно, компания OpenAI, создатель популярного бота ChatGPT, назначила Эммета Шира новым генеральным директором. Совет директоров компании неожиданно уволил предыдущего босса и соучредителя OpenAI Сэма Альтмана в минувшую пятницу в связи с утратой доверия.

Временно исполняющим обязанности главы OpenAI была назначена Мира Мурати, и теперь ее сменяет Шир.

Шир подтвердил эту новость в соцсети X, назвав свое назначение "возможностью, которая выпадает раз в жизни".

При этом он написал, что увольнение Альтмана было проведено "очень плохо" и "нанесло серьезный ущерб доверию к нам".

В выходные появились предположения, что Альтман может вернуться в компанию, поскольку его увольнение вызвало гневную реакцию как среди сотрудников, так и у инвесторов.

Однако согласно внутренней записке, с которой ознакомилась газета New York Times, в воскресенье вечером совет директоров OpenAI заявил, что "твердо стоит на своем решении, которое является единственным путем продвижения и защиты миссии OpenAI".

В понедельник глава Microsoft Сатья Наделла написал в соцсети X, что Альтман и Грег Брокман (еще один соучредитель, уволившийся в пятницу с поста президента компании) присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить "новую передовую исследовательскую группу по искусственному интеллекту".

Наделла также подтвердил назначение Шира на должность исполнительного директора OpenAI, написав: "Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться и работать с Эмметом Широм и новой командой руководителей OpenAI".

Эммет Шир — бывший руководитель и соучредитель стримингового сервиса Twitch. В служебной записке, направленной сотрудникам OpenAI, говорится, что он обладает "уникальным набором навыков, опыта и связей, которые будут способствовать развитию OpenAI".

Увольняя Альтмана в пятницу, OpenAI обвинила его в том, что он "не был последовательно откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности".

Совет директоров не уточнил, в чем именно он не был откровенен.

По словам соучредителя OpenAI Грега Брокмана, все это происходило в ходе наспех организованной видеоконференции Google Meet.

Брокман, который через несколько минут сам был выведен из состава совета директоров, а затем уволился из компании, сказал, что оба они были "шокированы и опечалены" этой новостью.

Стремительность, с которой компания избавилась от своих соучредителей, вызвала немало вопросов. В связи с тем, что в совет директоров входило всего шесть человек (включая Альтмана и Брокмана), появились предположения о том, что за увольнением Альтмана скрываются личные мотивы.

Альтман считается одной из наиболее влиятельных фигур в быстро развивающемся секторе генеративного искусственного интеллекта, и его увольнение вызвало шок в отрасли.

Альтмана поддержали несколько руководителей крупных компаний Кремниевой долины, в частности, бывший глава Google Эрик Шмидт, по мнению которого Альтман "навсегда изменил наш общий мир".

Что бы ни встревожило совет директоров в пятницу, бурная реакция на увольнение Альтмана отодвинула эти опасения на второй план. К тому же представлялось вероятным, что Альтман создаст свою компанию и уведет в нее лучших специалистов по ИИ.

Нехарактерное для него молчание пока хранит Илон Маск. Вместе с Альтманом он создавал OpenAI, но, как считается, компаньоны повздорили из-за решения перевести ее на коммерческие рельсы. По слухам, и в этот раз причиной раздора в OpenAI, вылившегося в увольнение Альтмана, стал вопрос о коммерциализации деятельности компании.

Принадлежащая Маску соцсеть Х запустила собственный чатбот под названием Grok, и, как считает редактор отдела технологий Би-би-си Зои Кляйнман, возможно, его вполне устраивает драма, раздирающая компанию конкурентов.

По данным сайта The Information, в воскресенье Альтмана и Брокмана пригласили в штаб-квартиру OpenAI в Сан-Франциско для переговоров.

В выходные появились сообщения о том, что его увольнение вызвало недовольство нынешних и бывших сотрудников, опасавшихся, что это может сказаться на предстоящей продаже акций компании на сумму 86 млрд долларов.

Появились и слухи о том, что заволновались и основные инвесторы OpenAI, в том числе Microsoft, который использует технологию OpenAI в своих приложениях и которому принадлежит доля в компании. Наделла, однако, заявил, что партнерство Microsoft и OpenAI сохранится и будет развиваться.

Как считается, OpenAI находится на пике своего развития, в нее вливаются многомиллионные инвестиции, а бот ChatGPT, год назад открытый для широкой публики, используют миллионы людей.

Компания OpenAI начала свою деятельность в 2015 году как некоммерческая организация. В 2019 году она была реструктурирована, и теперь ее поддерживает Microsoft, которой принадлежит доля в компании, оцениваемая в 10 млрд долларов.

Несколько недель назад появились сообщения, что OpenAI ведет переговоры о продаже своих акций инвесторам.

Совет директоров OpenAI возглавляет Илья Суцкевер, в него входят три независимых директора — глава популярного приложения для ответов на вопросы Quora Адам Д'Анджело, технологический предприниматель Таша Макколи и исследователь искусственного интеллекта Хелен Тернер из Джорджтаунского центра безопасности и новейших технологий.

Компания заявила, что члены совета директоров не имеют акций компании и что их основной обязанностью является "продвижение миссии OpenAI и сохранение принципов ее устава".

Альтман стал лицом стремительного роста компании, а многие считают его лицом всей индустрии.

Он выступал на слушаниях в Конгрессе США, где обсуждались возможности и риски, которые представляет новая технология, а также участвовал в первом в мире саммите по безопасности ИИ, состоявшемся в Великобритании в начале ноября.

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