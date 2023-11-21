Президент Владимир Зеленский в интервью таблоиду The Sun заявил, что Россия хочет отстранить его от должности президента Украины до конца 2023 года.

"Последняя информация: они очень хотят — есть план "Майдан-3", чтобы сменить президента Украины — возможно, не через убийство, а через смену (власти — ред.)", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, россияне будут использовать любые инструменты, которые у них есть.

"Идея состоит в том, чтобы до конца этого года совершить новую операцию. Они даже дали ее название. Но, видите ли, мы можем с этим жить", — добавил президент.

Напомним, на днях в разговоре с группой журналистов Зеленский заявил, что РФ стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента — по данным разведки, этот план в России называют "Майдан 3".

Ранее Зеленский анонсировал законодательные инициативы по укреплению Украины и противодействию тем, кто пытается расшатать государство изнутри.

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