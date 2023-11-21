Контактная группа из представителей семи стран работает на достижение прекращения огня в секторе Газа и обеспечение гуманитарной помощи, указал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Контактная группа из представителей семи стран: Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии намерена добиваться прекращения огня в войне между Израилем и напавшей на него террористической организацией ХАМАС. Это следует из заявления главы МИД Турции Хакана Фидана, которое цитирует турецкая газета Star во вторник, 21 ноября.

"Главная цель группы состоит в скорейшем достижении прекращения огня и отправке гуманитарной помощи в сектор Газа", — цитирует заявление МИД Турции в этой связи агентство Reuters. Указывается, что контактная группа была создана на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, проходившем 11 ноября в столице Саудовской Аравии Рияде.

Первая встреча этой группы состоится 21 ноября в Пекине, а следующее заседание пройдет 22 ноября в Москве. Как заявил глава турецкой дипломатии Хакан Фидан, Анкара приложит все усилия к тому, чтобы решением конфликта на Ближнем Востоке стало существования двух государств.

20 ноября МИД Турции сообщал о планах провести 21 ноября политические консультации с Россией "по двусторонним и региональным вопросам" с участием замминистра иностранных дел Турции, послом Бураком Акчапаром и замов главы МИД РФ Сергея Вершинина и Александра Грушко.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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