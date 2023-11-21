Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил сожаление в связи решением России и Беларуси наложить вето на председательство Эстонии в ОБСЕ в 2024 году.

"Жаль, что из-за вето, наложенного Россией и Беларусью от ее имени, сегодня [во вторник] в Вене не была подтверждена кандидатура Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году", — , передала во вторник BNS пресс-служба МИД мнение Цахкна.

По словам Цахкна, Россия своими действиями блокирует работу всей организации, поскольку уже несколько лет Москва не дает утвердить бюджет организации, организовывать официальные мероприятия ОБСЕ, продлевать зарубежные миссии и в том числе положег конец и всем миссиям ОБСЕ в Украине, ставшей жертвой российской агрессии.

"Теперь из-за России и Беларуси мы находимся в ситуации, когда всего за полтора месяца до нового года ОБСЕ не имеет подтвержденного председателя, хотя Эстония была единым кандидатом ЕС на эту должность с 2020 года", — отметил Цахкна.

"В ситуации, когда Россия нарушает все основные принципы ОБСЕ, ведя кровопролитную агрессивную войну, недопустимо подчиняться требованиям и шантажу Москвы, в том числе желанию, чтобы следующий председатель ОБСЕ не был союзным государтвом НАТО. В настоящий момент мы должны всячески изолировать Россию на международной арене, а не искать решения, которые устраивают Москву", — заявил министр иностранных дел Эстонии.

По словам Цахкна, Эстония по-прежнему придерживается мнения, что ОБСЕ должна твердо отстаивать свои основные ценности и уступки агрессору должны быть исключены.

"ОБСЕ выросла из Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE), которое с самого начала ставило своей целью содействие диалогу между Востоком и Западом. Таким образом, ОБСЕ никогда не объединяла только страны-единомышленники. Хотя деятельность ОБСЕ с самого начала характеризовались конфронтациями, никогда еще организация не находилась в таком серьезном кризисе, как сейчас", — добавил Маргус Цахкна.

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