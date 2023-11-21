Более 650 тысяч мужчин призывного возраста уехали из Украины с начала полномасштабного вторжения России. Части из них выезд за границу официально запрещен. Об этом пишет Korrespondent.net со ссылкой на австрийское издание Exxpress.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала войны Украину покинули около 6,3 млн граждан. Однако большинство из них – женщины и дети.

В Евростате говорят, что в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, по возрасту подпадающих под призыв.

В частности, только в Германию, по данным Федерального МВД, с начала войны 24 февраля 2022 года приехал ровно 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 189 484 мужчины все еще находятся там и сегодня.

Эти данные охватывают только тех, кто зарегистрирован официально. В МВД Германии считают, что еще 100 тысяч человек не зарегистрированы и находятся в стране нелегально.

Похожая ситуация и в Австрии – туда выехали не менее 14 тысяч украинских мужчин с поддельными документами или пользуясь "услугами" контрабандистов.

Некоторые мужчины заплатили до 10 тысяч долларов за справку, подтверждающую их непригодность к военной службе.

Добавим, журналисты BBC сообщили, что с начала войны почти 20 000 мужчин покинули Украину, чтобы избежать призыва. Беглецы нелегально пересекали границу, в частности, переплывая реки. Еще 21 113 мужчин, которые пытались скрыться, были пойманы украинскими пограничниками.

Уже сообщалось, что с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года границы Румынии, Молдовы, Венгрии, Словакии и Польши нелегально пересекли 19 740 мужчин из Украины.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram