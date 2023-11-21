Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин накануне мятежа планировал выступить в Госдуме с критикой высшего военного руководства РФ, чтобы привлечь внимание и вернуть расположение Владимира Путина. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на анонимные источники в Госдуме, руководстве "Справедливой России", а также на человека, знакомого с планами Пригожина.

По информации издания, Пригожин должен был выступить вечером 23 июня в малом зале заседаний Госдумы на круглом столе, организованном партией "Справедливая Россия", которая в тот момент симпатизировала ЧВК "Вагнер".

В рамках выступления Пригожин намеревался "озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов", рассказал его знакомый. В окружении Пригожина даже якобы рассчитывали, что главу ЧВК может сопровождать Сергей Суровикин — на тот момент главнокомандующий ВКС России.

"Пригожину нужна была статусная, официальная площадка с гербом. По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину", — заявил журналистам источник, близкий к руководству Госдумы.

К лету 2023 года Пригожин из-за публичного конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым потерял прямой доступ к Владимиру Путину. "Даже в те кабинеты, куда он раньше буквально мог открыть дверь ногой, вход ему был заказан", — цитирует издание чиновника российского правительства.

По мнению источника The Moscow Times, близкого к руководству "Единой России", Пригожин решил, что выступление в Госдуме поможет ему вернуть расположение президента РФ.

Однако 22 июня, за день до запланированного выступления, глава ЧВК без объяснения причин отказался участвовать в мероприятии, рассказали собеседники The Moscow Times.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поднял мятеж вечером 23 июня. 23 августа Пригожин вместе с руководством ЧВК погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram