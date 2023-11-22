Соглашение, заключенное при посредничестве Катара, предусматривает возвращение из сектора Газа не менее 50 израильских заложников в течение четырех дней затишья в боевых действиях.

Правительство Израиля после нескольких часов обсуждения в ночь на среду, 22 ноября, одобрило соглашение с ХАМАС, предусматривающее освобождение части удерживаемых боевиками в секторе Газа израильских заложников в обмен на прекращение боевых действий на несколько дней.

"Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных — женщин и детей — будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье", — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В нем отмечается, что перемирие может быть продлено дольше первоначально установленного четырехдневного срока: для каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться "еще один день затишья".

По данным информированного источника агентства Reuters, в числе прочих заложников ХАМАС должен освободить трех граждан США, в том числе трехлетнюю девочку, родители которой погибли при нападении террористов на Израиль 7 октября.

Боевики ХАМАС опубликовали заявление, в котором приветствовали "гуманитарное перемирие". По их данным, соглашение, заключенное при посредничестве Катара, также предусматривает освобождение из израильских тюрем 150 палестинцев и доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. В заявлении канцелярии Нетаньяху об освобождении палестинских заключенных не говорится.

Освобождение первых заложников ожидается не ранее, чем через сутки

Позднее МИД Катара сообщил, что о начале режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве самого эмирата, а также Египта и США, будет объявлено в течение ближайших 24 часов. По данным Катара, освобождение заложников должно происходить под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста.

По сведениям израильских СМИ, ожидается, что первые заложники могут быть освобождены не ранее четверга, 23 ноября: в течение ближайших суток израильские граждане будут иметь возможность обратиться в Верховный суд страны с просьбой воспрепятствовать освобождению палестинских заключенных.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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