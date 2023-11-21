Протекторат ООН над сектором Газа не может быть подходящей моделью послевоенного устройства палестинских территорий, считает генеральный секретарь ООН.

Протекторат ООН над сектором Газа не может быть подходящей моделью послевоенного устройства палестинских территорий, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 20 ноября. "Я не думаю, что протекторат ООН в секторе Газа является решением", — сказал Гутерриш, призвав вместо этого к "переходному этапу". Участие в этом, по мнению генсека ООН, должны принять в числе прочих США и арабские страны. Вашингтон мог бы стать главным гарантом безопасности Израиля, а арабские государства "необходимы" для поддержки палестинцев, предложил Антониу Гутерриш.

Гутерриш: Новые власти не могут въехать в Газу на израильских танках

"Важно превратить эту трагедию в возможность. И чтобы это стало возможным, крайне важно решительно и необратимо двигаться к реализации формулы двух государств после войны", — призвал генеральный секретарь ООН. Такое решение предполагает создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем.

Для этого требуется "усиленная палестинская администрация, которая возьмет на себя ответственность в секторе Газа", продолжил Гутерриш. Новые власти не могут "въехать в Газу на израильских танках", поэтому международное сообщество должно рассмотреть "переходный этап", пояснил он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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