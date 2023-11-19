Йеменские повстанцы-хуситы, заявившие о намерении нападать на все израильские суда, взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море, сообщил в воскресенье, 19 ноября, дубайский телеканал "Аль-Арабия".

Эту информацию подтвердила в соцсети Х Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Судно вышло из Турции по пути в Индию, на нем находились гражданские лица разных национальностей, но не израильтяне. Это не израильское судно", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По данным газеты The Times of Israel, захваченное хуситами судно следовало под флагом Багамских островов и зарегистрировано на британскую компанию, которая частично принадлежит израильскому магнату Аврааму Унгару, называющему себя Рами. На момент захвата судно было сдано в аренду японской компании. На борту судна находятся, по разным данным, от 22 до 52 людей.

Ранее представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом. До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне военной агрессии ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.

Нетаньяху обвинил Иран в захвате судна

The Times of Israel опубликовала заявление офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с захватом судна в Красном море. В нем говорится, что британское судно, управляемое японской компанией, было "захвачено по иранской прихоти повстанцами-хуситами в Йемене". Согласно сообщению офиса Нетаньяху, на борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.

"Это еще один акт иранского терроризма, который выражает скачок в иранской агрессии против граждан свободного мира и создает международные последствия, когда речь идет о безопасности глобальных морских путей", — добавляется в заявлении.

Эсминец США перехватил три ракеты из Йемена в Красном море

Корабль ВМС США USS Carney на севере Красного моря уничтожил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенных силами хуситов в Йемене. Об этом в четверг, 19 октября, заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер. По его словам, ракеты были сбиты, так как "представляли потенциальную угрозу" судну, но целью атаки, предположительно, были объекты в Израиле.

Пентагон пока изучает, что именно могло быть целью атаки. По словам Райдера, США готовы сделать все необходимое, чтобы "защитить своих партнеров и интересы в этом важном регионе". Ни американские военные, ни мирные жители в этом регионе не пострадали, отметил чиновник.

Хуситы - поддерживаемые Ираном повстанцы в Йемене, контролирующие часть территории страны, где с 2014 года идет гражданская война. Среди их лозунгов традиционно присутствуют фразы "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", указывает агентство AP. Власти Йемена при этом поддерживаются Саудовской Аравией, которая на данный момент не выказывала угроз Израилю на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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