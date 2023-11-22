В десятую годовщину начала Евромайдана и Революции Достоинства в Украине президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава хочет видеть украинцев "в европейской семье как можно скорее" и потому продолжит всячески способствовать Украине на пути в ЕС и НАТО.

"Свободная и независимая Украина, а также хорошие и основанные на взаимоуважении партнерские отношения между нашими народами имеют фундаментальное значение для меня и моих соотечественников. Я верю, что мы и далее будем развивать их в этом духе", — заявил Дуда в видеообращении в социальной сети X.

Он напомнил, что с начала массовых протестов на Майдане в 2013 году поляки поддерживали украинское стремление углубить интеграцию с Европой.

"Так есть и сегодня. Польша была первой страной, которая после начала российской агрессии призвала к незамедлительному предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Несколько дней назад Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении. Это большой успех, с которым я вас поздравляю, но это также большой вызов. Хочу заверить вас, что Польша будет непоколебимо стоять с вами плечом к плечу и поддерживать вас в борьбе с агрессором" — заявил Анджей Дуда.

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