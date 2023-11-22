Прокуратура в Польше передала в суд обвинительные заключения по делу 16 человек, подозреваемых в создании шпионской сети в интересах России. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает радиостанция RMF FM.

Прокуратура обвиняет 16 человек в участии в организованной преступной группе и деятельности в интересах внешней разведки, противоречащей интересам Польши. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Обвиняемые проводили мероприятия, в том числе по выявлению объектов критической инфраструктуры, военных объектов и морских портов", — сообщили в прокуратуре. По данным обвинения, члены шпионской сети "держали своих клиентов в курсе результатов своей разведки, за что получали вознаграждение".

Обвиняемые следили за поставками военной помощи в Украину

Среди прочего задержанных обвиняют в установке веб-камер на маршрутах транспортировки западной военной помощи Украине и попытках установить на них GPS-трекеры. По данным прокуратуры, они также вели антипольскую пропаганду и готовили диверсии.

Спецслужбы Польши не раскрыли гражданство подозреваемых, сообщив лишь, что это "иностранцы из-за нашей восточной границы". Одним из задержанных по этому делу оказался российский 20-летний хоккеист, выступающего за один из клубов первой лиги, сообщило RMF FM. В Польше он живет с 2021 года. Как заявили спецслужбы страны, задержанный специализировался на выявлении и съемке военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

Обвиняемые в шпионаже действовали с января по март 2023 года в Белой Подляской, Хелме, Медыке, Перемышле, Жешуве, Варшаве и в других населенных пунктах страны, в том числе в Поморье, сообщила прокуратура.

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