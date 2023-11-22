Правительство Израиля одобрило соглашение с группировкой ХАМАС об освобождении 50 захваченных израильских заложников в обмен на четырехдневное прекращение огня в секторе Газа. В течение этого времени в анклав должна поступить гуманитарная помощь и топливо.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает, что прекращение огня может быть продлено дольше первоначально установленного срока: для каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться еще один день.

Власти Израиля также подчеркнули, что после окончания перемирия война продолжится.

"Правительство Израиля, израильская армия и силы безопасности продолжат войну, чтобы вернуть всех похищенных, уничтожить ХАМАС и добиться того, чтобы из Газы больше не исходило никакой угрозы государству", — сообщили в канцелярии.

Основные пункты соглашения таковы:

В ближайшие сутки должно быть объявлено о четырехдневной паузе в боевых действиях. По данным Би-би-си, пауза в боевых действиях между Израилем и ХАМАС начнется в четверг в 10:00 по местному времени (08:00 по Гринвичу, 10:00 по Риге), а первое освобождение заложников состоится около полудня.

На этом этапе ХАМАС освободит 50 заложников из Газы (большинство из них, по данным ХАМАС, это иностранные граждане).

Израиль освободит 150 палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.

На втором этапе пауза в боевых действиях будет продлеваться на один день за каждые 10 освобожденных заложников.

Израиль освободит еще "до 150" палестинских заключенных, если из Газы будет освобождено "до 50" заложников.

Израиль опубликовал список из 300 палестинцев, которые могут быть освобождены в общей сложности — большинство из них молодые мужчины, задержанные за нападения на израильтян.

В приоритете — женщины и дети

Советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что первоочередная задача сегодня — это возвращение женщин и детей, находящихся в заложниках у ХАМАС.

По его словам, те, кто должен быть освобожден в соответствии с соглашением, заключенным с ХАМАС прошлой ночью, были выбраны "по категориям", и приоритет был отдан именно женщинам и детям.

При этом в интервью Би-би-си он заверил, что правительство "сделает все возможное для освобождения всех заложников".

"Хотя я сочувствую людям, чьи родственники-мужчины находятся в заложниках в Газе, мы должны были принять [эти] решения", — добавил он.

Соглашение, посредником в котором выступает Катар, также предусматривает освобождение из израильских тюрем женщин и несовершеннолетних.

"Соглашение предусматривает освобождение 50 гражданских лиц — женщин и детей, удерживаемых в настоящее время в секторе Газа, в обмен на освобождение ряда палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах; число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения", — говорится в заявлении МИД Катара.

Как сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, в течение четырех дней ХАМАС освободит 30 детей и 20 женщин.

"По словам чиновника, все подразделения израильских служб безопасности — ЦАХАЛ, Шин-Бет и Моссад — поддерживают планируемую сделку", — пишет издание.

Боевики ХАМАС ночью также выступили с заявлением, в котором приветствовали "гуманитарное перемирие" и подтвердили, что освободят из плена 50 женщин и детей в обмен на 150 палестинцев.

Когда вступит в силу перемирие и начнется обмен?

Заместитель главы политбюро ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС начнет действовать в четверг с 10 утра по местному времени (08:00 по Гринвичу, 10:00 по Риге).

Именно в это время ожидается начало паузы в боевых действиях в преддверии освобождения первых заложников.

По данным представителей ХАМАС, вся военная активность Израиля в небе на юге Газы будет прекращена на четыре дня, а на севере — ограничена с 10 утра до 16 часов, пока действует прекращение огня.

"Объявляя о заключении соглашения о перемирии, мы подтверждаем, что наши пальцы остаются на спусковом крючке, а наши бойцы будут продолжать защищать наш народ и побеждать оккупацию", — говорится в заявлении группировки.

Как заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, Вашингтон ожидает, что число заложников, которые будут освобождены в результате сделки, будет больше 50. Всего в плену у боевиков ХАМАС находится около 240 израильских заложников.

По данным Haaretz, шесть израильских больниц уже готовы принять освобожденных из плена ХАМАС — для них подготовили отдельные палаты.

Как мир отреагировал на сделку между Израилем и ХАМАС

Лидеры многих стран мира благожелательно встретили известие о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС.

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани, который помогал в заключении перемирия, в своем заявлении выразил надежду, что эта пауза откроет путь к прекращению войны.

Недавно назначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что соглашение является важнейшим шагом на пути к освобождению заложников и оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа, а президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что работа по освобождению всех заложников ведется неустанно.

Перемирие также приветствовали лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас, Евросоюз и такие страны, как США, Иордания, Россия, Китай, Египет, Франция и Германия.

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