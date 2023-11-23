Новая жена лидера "Справедливой России" Сергея Миронова в 2022 году вывезла из оккупированного Херсона 10-месячную украинскую девочку, после чего они удочерили ее и сменили ей имя. Расследование о похищенных из Херсона детях провели журналисты BBC Panorama и "Важных историй" (издание признано в России нежелательной организацией).

Действия 70-летнего депутата и его 55-летней супруги могут быть квалифицированы как военное преступление и геноцид Международный уголовным судом, который ранее выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Из расследования выяснилось, что в конце августа 2022 года Инна Варламова, еще не будучи в официальном браке с Мироновым, посещала дом ребенка в оккупированной Херсонской области. В поездке ее сопровождала заместитель Миронова в Госдуме Яна Лантратова. Из Херсона они увезли в Москву двоих детей — 10-месячную Маргариту Прокопенко и двухлетнего Илью Ващенко.

Девочка в тот момент лечилась от бронхита в Херсонской областной детской больнице, рассказала заведующая педиатрическим отделением Наталья Лютикова. По ее словам, сопровождавшая Варламову Татьяна Завальская, назначенная после оккупации Херсона главой дома ребенка, требовала ускорить выписку девочки из больницы.

По данным BBC Panorama, родная мать девочки отказалась от нее, местонахождение отца неизвестно.

"Когда я спросила, почему я должна выписывать больных детей, Завальская сказала, что та женщина их выбрала и повезет в Москву, уже все готово и есть билеты", — рассказала Лютикова. Врачам удалось отложить выписку лишь на неделю.

По данным "Важных историй", официально детей вывозили из Херсона для "обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации".

В декабре 2022 года Сергей Миронов и его на тот момент уже официальная (и пятая по счету) супруга оформили Маргарите документы, согласно которым, они — ее родители. Помимо этого, они сменили девочке имя — в российском свидетельстве о рождении она стала "Мариной Мироновой", местом рождения записали подмосковный Подольск. Это первый подобный случай, о котором стало известно.

Процесс удочерения можно проследить по документам, которые оказались в распоряжении журналистов.

Для того, чтобы усыновить ребенка в России, потенциальные приемные родители должны обратиться в суд. Так, дело, касающееся Марины Прокопенко в ноябре прошлого года рассмотрел Подольский городской суд Московской области. Заинтересованным лицом по нему проходила жена Миронова Инна Варламова, а заявителем было управление подмосковного Минсоцразвития № 16. Ранее это управление запрашивало у Херсонского дома ребенка документы, подтверждающие, что Маргарита и Илья остались без попечения родителей.

О судьбе Ильи Ващенко после того, как его привезли в Россию, известно меньше. "Важные истории" пишут, что в сентябре 2023 года, он получил новое свидетельство о рождении.

Журналисты обращались к Миронову и Варламовой за комментариями, они не пожелали их предоставить.

"Геноцид и военное преступление"



С точки зрения международного права усыновление депортированных украинских детей в России — это преступление, подчеркнула в разговоре с "Важными историями" юрист Мария Чащилова.

"Это считается геноцидом и нарушает пункт „е" ст. 2 Конвенции „О предупреждении геноцида": насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую", — отметила юрист.

По ее словам, согласно международному праву, "стороны конфликта должны предоставлять родственникам и опекунам детей сведения о пропавших и содействовать их розыску".

Юридические последствия для усыновителей детей, вывезенных из Херсона в России, могут быть довольно серьезными. Юристы не исключают, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) может выписать ордер на их арест.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей в Россию.

Полностью ордера на арест Путина и Львовой-Беловой не были опубликованы из соображений безопасности жертв и свидетелей, однако генеральный прокурор базирующегося в Гааге суда Карим Хан в отдельном заявлении объяснил, что речь идет о детях из приютов и детских домов на оккупированных территориях Украины.

"Мое Управление утверждает, что эти действия, среди прочего, демонстрируют намерение навсегда вывезти этих детей из их собственной страны", — заявил тогда прокурор МУС Карим Хан.

По его словам, речь может идти о депортации по меньшей мере сотен детей, взятых из приютов и детских домов.

Карим Хан подчеркивал, что "на момент этих депортаций украинские дети находились под защитой Четвертой Женевской конвенции", которая прямо запрещает принудительное перемещение или депортацию гражданского населения с территории оккупированного государства.

В Конвенции подчеркивается, что оккупирующая держава "ни в коем случае" не должна менять гражданское состояние детей. Это значит, что украинских детей нельзя переводить в российское гражданство.

Украинские власти неоднократно говорили, что это похищение и геноцид. Президент Зеленский называл это "кражей наших детей".

Мария Львова-Белова, в свою очередь, много раз утверждала, что применительно к опеке "речь идет не о „боевых сиротах", у которых погибли родители и есть вероятность найти их родственников, а о детях, которые уже долгое время находятся в учреждениях со статусом сирот".

Однако были свидетельства того, что под опеку в России отдают детей не только из учреждений "ДНР", но и из недавно захваченных российскими войсками территорий Украины — сама Мария Львова-Белова взяла под опеку такого ребенка.

Киев утверждает, что из Украины с начала вторжения военных РФ российской стороной были похищены около 20 тысяч детей.

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