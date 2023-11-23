Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая всю имеющуюся информацию об очагах пневмонии неизвестного происхождения, которая, по сообщениям, начала распространяться среди детей на севере страны.

Как передают китайские негосударственные СМИ, педиатрические больницы в некоторых районах страны переполнены больными детьми.

Китайские власти связывают всплеск заболеваемости гриппом в этом сезоне с отменой антиковидных мер.

ВОЗ призывает жителей Китая принять меры, чтобы снизить риск распространения инфекции.

В своем заявлении организация также просит дать ей больше сведений о публикациях в СМИ, а также предоставить данные из международной системы ProMed, предназначенной для наблюдения за вспышками заболеваний.

После появления запроса ВОЗ государственное информагентство Синьхуа опубликовало статью, в которой представители Национальной комиссии по здравоохранению заявили, что уделяют особое внимание диагностике и лечению детей с респираторными заболеваниями.

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После недавней пандемии ковида любые вопросы о распространении инфекции в Китае могут вызвать настороженность. Однако для ВОЗ запрашивать всю возможную информацию об эпидемиологической ситуации — вполне обычная практика.

Пока Пекин не даст ответа на все вопросы, точные причины распространения пневмонии установить невозможно.

Что известно об увеличении случаев пневмонии

По данным ВОЗ, с октября этого года число подобных гриппу заболеваний на севере Китая стало самым высоким за аналогичные периоды последних трех лет.

На прошлой неделе Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о росте числа респираторных заболеваний по всей стране, в частности, гриппа, ковида, микоплазменной пневмонии (широко распространенная бактериальная инфекция, часто поражающая детей младшего возраста) и респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

По мнению чиновников, рост заболеваемости связан с отменой жестких антиковидных ограничений.

В других странах, в том числе в Великобритании и США, после отмены ковидных ограничений наблюдался аналогичный всплеск заболеваемости гриппом.

"Вероятно, Китай сейчас переживает большую волну детских респираторных инфекций, поскольку это первая зима после длительного локдауна. Он, по-видимому, резко снизил распространение респираторных инфекций, а значит, и иммунитет к эндемичным инфекциям", — считает профессор Франсуа Баллу из Института генетики Университетского колледжа Лондона.

По мнению ВОЗ, пока неясно, есть ли связь между вспышкой пневмонии и общим увеличением числа респираторных инфекций в Китае. Поэтому организация направила официальный запрос на получение более подробной информации.

ВОЗ также призвала жителей Китая соблюдать базовые меры предосторожности — делать прививки, носить маски и мыть руки.

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