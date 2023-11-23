Ирландские СМИ сообщают, что около школы в центре Дублина пять человек, в том числе трое детей, получили ножевые ранения. Подозреваемый в нападении задержан, о возможных мотивах этого человека пока не сообщается.

Инцидент произошел около 13:40 по местному времени на Парнелл-сквер-Ист, недалеко от одной из самых оживленных улиц города О’Коннелл-стрит. Рядом находится начальная школа.

В результате нападения пострадали мужчина, женщина и трое маленьких детей. Серьезные ранения получили только двое пострадавших (девочка и женщина).

Местная жительница Шивон Кирни, оказавшаяся на месте происшествия, рассказала ирландской телекомпании RTÉ, что вместе с еще одним прохожим она обезоружила мужчину с ножом.

Кирни описала происходившее, как "полный хаос". "Недолго думая, я просто перебежала дорогу, чтобы помочь", — сказала она.

"Двое детей и женщина были доставлены обратно в школу, откуда они вышли", — добавила Кирни.

Она продолжила, что в момент когда мужчина с ножом оказался на земле, его пыталось удержать множество людей. "Мы вместе с одной американкой организовали вокруг него круг и сказали, что будем ждать полицию", — говорит свидетельница.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что полиция задержала подозреваемого.

Представители ирландской полиции сообщили, что у них есть определенная версия произошедшего, но не уточнили, какая именно. В связи с произошедшим больше никто не разыскивается.

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