В Болгарии, Румынии и Молдове из-за снежных бурь, вызванных бушующим на Черном море шторме, в сотнях населенных пунктов наблюдаются перебои с электричеством, перекрыты некоторые шоссе, не работают порты. Шторм также накрыл Украину и черноморское побережье РФ.

На большей части территории Болгарии объявлено чрезвычайное положение. По словам премьер-министра Николая Денкова, более 1000 населенных пунктов в воскресенье остались без электроснабжения. Из-за сильного ветра перекрыты многие автомобильные дороги, прервано железнодорожное сообщение между Софией и Варной, в аэропорту Варны отменены многие рейсы.

Heavy snowfall in Romania, Bulgaria and Moldova leaves 1 person dead and many without electricity https://t.co/2LJQFlqN5i pic.twitter.com/HJeCqJVJrW — The Independent (@Independent) November 27, 2023

Жертвами участившихся из-за непогоды ДТП в Болгарии стали не менее 2 человек, как минимум 36 местных жителей получили ранения. Еще один человек (по данным болгарских СМИ, бездомный) погиб в Казанлыке.

В восточных регионах Румынии в воскресенье были зафиксированы отключения электроэнергии в более чем 400 населенных пунктах, заявил министр энергетики Себастьян Бурдужа. Также приостановлена работа портов на черноморском побережье.

Накануне в Молдове из-за непогоды как минимум один человек погиб в ДТП — его автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщила национальная полиция. Ведомство призвало граждан не покидать дома без особой необходимости.

В Крыму без света остались почти полмиллиона жителей, сообщил советник главы аннексированного Россией полуострова Олег Крючков. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, один человек погиб, один пропал без вести, точное количество пострадавших неизвестно. Накануне глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник выходным днем в регионе.

В самопровозглашенной ДНР электричество отключили у 525 тысяч абонентов, в том числе у 190 тысяч в Донецке. Подтоплены несколько районов оккупированного Бердянска.

В Украине из-за непогоды обесточены более 2 тысяч населенных пунктов в 16 регионах. Сильнее остальных пострадала Одесская область — местные власти получили информацию о 70 ДТП, случившихся из-за шторма. О пострадавших не сообщалось.

На севере страны в течение дня ожидают сильные снегопады и ветер до 22 м/с, на юге — обильные дожди.

В российском порту Тамань шторм сорвал с якоря зерновой сухогруз, спустя два часа дрейфа судно выбросило на мель у Анапы. О пострадавших не сообщается. В Сочи из-за сильного ветра закрыты пляжи.

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