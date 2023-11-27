Катар объявил о достижении соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

"Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня", — говорится в заявлении представителя катарского МИД Маджеда Аль Ансари, размещенном в соцсети X.

Представитель ХАМАС в телефонном разговоре с журналистами Reuters сказал, что "с братьями из Катара и Египта достигнута договоренность о продлении перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее четырехдневное прекращение огня".

В отдельном интервью катарским СМИ боевики также сообщили, что "готовят новые списки заложников".

Израильские власти ранее сообщали, что готовы продолжать перемирие, если боевики ХАМАС каждый день будут освобождать как минимум 10 заложников.

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