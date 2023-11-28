Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство, состав которого ему представил один из лидеров партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий. В ходе торжественной церемонии, которая состоялась в понедельник, 27 ноября, в президентском дворце в Варшаве, Дуда приветствовал появление в кабинете министров большого числа женщин и молодых людей.

Кроме самого Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака, в новом кабинете нет видных политиков "Права и справедливости", зато много ранее неизвестных лиц. После приведения правительства к присяге президентом состав нового кабинета должен получить вотум доверия в Сейме. По мнению наблюдателей, правительство Моравецкого практически не имеет на это шансов, поскольку большинство депутатов Сейма являются представителями оппозиционных партий.

По итогам прошедших 15 октября парламентских выборов партия "Право и Справедливость", которая находилась у власти в Польше в течение восьми лет, лишилась абсолютного большинства, получив 194 из 460 мест в парламенте. Оппозиционный блок "Гражданская коалиция", состоящий из трех оппозиционных партий — "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Новых левых", теперь имеет в парламенте 248 мест и уже подписал коалиционное соглашение.

Несмотря на это, президент Анджей Дуда, близкий к "Праву и справедливости", поручил Моравецкому сформировать правительство. Представители оппозиции обвиняют Дуду в том, что он хочет затянуть процесс формирования нового кабинета министров на несколько недель.

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