Источники издания "Бабель" сообщили, что у жены руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова врачи диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Собеседники "Бабеля" утверждают, что "эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле".

"Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — заявили источники.

По их данным, Марианна Буданова была госпитализирована, но уже заканчивает курс лечения. Расследуется уголовное дело о покушении на убийство, заявили источники "Бабеля".

Об отравлении Марианны Будановой рассказали и источники "Украинской правды". По их данным, жену главы ГУР "скорее всего отравили через еду". "Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление", — сообщили они.

Собеседники издания добавили, что "отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников". Жена Буданова, сказали они, "небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее". Другие же отравившиеся — "просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся".

Официально правоохранительные органы Украины о расследовании покушения на жену главы ГУР на момент публикации не объявляли.

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