Как показывает проведенный "Би-би-си" анализ, вместе с ХАМАС в нападении 7 октября участвовали еще пять палестинских группировок. С 2020 года они проводили совместные учения. Эти тренировки в Газе — в том числе в лагере, расположенном менее чем в 1 км от барьера, разделяющего Израиль и Газу, — очень напоминали тактику, использовавшуюся во время нападения. Видео с учений, в ходе которых боевики отрабатывали захват заложников, налеты на здания и прорыв израильских защитных сооружений, выкладывали в социальные сети. Последняя тренировка состоялась всего за 25 дней до нападения.



"Арабская служба BBC" и BBC Verify собрали доказательства того, как ХАМАС объединил группировки Газы, чтобы отточить боевые методы и в итоге совершить нападение на Израиль.

"Знак единства"



29 декабря 2020 года глава ХАМАС Исмаил Хания объявил первые из четырех учений под кодовым названием Strong Pillar "сильным сигналом и знаком единства" между различными вооруженными группировками Газы.

Будучи самой мощной из них, ХАМАС стал доминирующей силой в коалиции, собравшей 10 других палестинских группировок для учений в стиле военных маневров. Они проводились под руководством "совместного оперативного штаба". Эта структура была создана в 2018 году для координации действий вооруженных группировок Газы.

До 2018 года ХАМАС официально координировал свои действия с "Палестинским исламским джихадом", второй по величине вооруженной группировкой Газы. Как и сам ХАМАС, эта организация признана террористической и запрещена в ряде стран.

В предыдущих конфликтах ХАМАС также сотрудничал с другими группировками. Однако в пропагандистских материалах учения 2020 года назывались свидетельством объединения более широкого круга организаций. Лидер ХАМАС заявил, что учения отражают "перманентную готовность" вооруженных группировок.

Учения 2020 года — первые из четырех совместных тренировок, проведенных в течение трех лет. Каждая из них была задокументирована в хорошо срежиссированных видеороликах, размещенных в общедоступных каналах социальных сетей.

На роликах в Telegram журналисты BBC по отличительным повязкам и эмблемам визуально опознали 10 группировок, тренировавшихся вместе с ХАМАС во время учений Strong Pillar. В их числе и "Исламский джихад".

После нападения 7 октября пять из этих группировок опубликовали видео, на которых утверждается, что они участвовали в атаке на Израиль. Еще три группы опубликовали в Telegram письменные заявления о том, что они принимали участие в нападении.

Роль этих группировок в атаке стала объектом пристального внимания. На ХАМАС оказывается давление, чтобы найти десятки женщин и детей, которые были захвачены и вывезены в качестве пленников из Израиля в Газу другими группировками 7 октября.

Три группировки — "Исламский джихад", "Бригады моджахедов" и "Бригады Аль-Насера Салах аль-Дина" — утверждают, что в тот день вместе с ХАМАС они захватили израильских заложников.

Усилия по продлению временного перемирия в Газе, как считается, зависят от того, найдет ли ХАМАС этих заложников.

Хотя эти группы представляют довольно широкий спектр идеологий — от жестких исламистов до относительно светских, — всех их объединяет готовность применить насилие против Израиля.

В заявлениях ХАМАС неоднократно подчеркивалась тема единства между разрозненными вооруженными группировками Газы. ХАМАС утверждает, что был равноправным партнером в совместных учениях, но при этом продолжал играть ведущую роль в разработке планов нападения на Израиль.

На кадрах первых учений видно, как командиры в масках в бункере, судя по всему, проводят учения, и начинаются они с ракетного обстрела.

Затем хорошо вооруженные бойцы обгоняют макет танка с израильским флагом, задерживают одного из членов экипажа и уводят его в плен, а также совершают налет на здания.

Из видеозаписей и показаний свидетелей мы знаем, что обе эти тактики использовались для захвата солдат и нападения на мирных жителей 7 октября, когда были убиты около 1200 израильтян и захвачены около 240 заложников.

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Вторые учения Strong Pillar состоялись почти ровно через год.

Айман Нофаль, командир "Бригад аль-Кассам" — вооруженного крыла ХАМАС, — заявил, что целью учений 26 декабря 2021 года было "подтвердить единство фракций сопротивления". По его словам, учения "покажут врагу, что стены и инженерные сооружения на границах Газы не защитят его".

В другом заявлении ХАМАС говорится, что "совместные военные маневры" призваны "имитировать освобождение поселений вблизи Газы" — так группировка называет израильские населенные пункты.

Еще одни учения состоялись 28 декабря 2022 года, и в честь этого события были опубликованы пропагандистские снимки, на которых бойцы принимают участие в зачистке зданий и захвате танка — судя по всему, на макете военной базы.

В Израиле сообщалось об этих учениях, поэтому невозможно представить, чтобы за ними не следили многочисленные разведывательные службы страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) раньше наносила авиаудары, чтобы сорвать тренировочные мероприятия ХАМАС. В апреле 2023 года они разбомбили площадку, на которой проводились первые учения Strong Pillar.

За несколько недель до этих атак солдаты, ведущие наблюдение за границей Газы, предупреждали о необычно высокой активности беспилотников и о том, что ХАМАС готовится к захвату наблюдательных пунктов на макетах этих позиций. Как пишут израильские СМИ, сообщения наблюдателей, по их словам, оставили без внимания.

Бригадный генерал Амир Авиви, бывший заместитель командующего ЦАХАЛ в Газе, сказал BBC: "Было много разведданных о том, что они проводят эти тренировки — ведь эти видео [есть] в открытом доступе, и это происходило всего в сотнях метров от заградительного барьера между Израилем и Газой". Но, по его словам, хотя военные знали об учениях, они "не поняли, к чему они готовились".

ЦАХАЛ заявил, что "ликвидировал" Нофаля, командира "Бригад аль-Кассам", 17 октября 2023 года. Нофаль стал первым высокопоставленным военным лидером ХАМАС, убитым в ходе конфликта.

Под носом у противника

В 2022 году боевики отрабатывали штурм макета израильской военной базы, построенной всего в 2,6 км от контрольно-пропускного пункта "Эрез" на границе сектора Газа и Израиля.

BBB Verify обнаружила место на севере Газы, всего в 800 м от барьера, сопоставив географические детали, показанные на кадрах с учений, с аэрофотоснимками местности. По состоянию на ноябрь 2023 года этот объект все еще был виден на картах Bing Maps.

Тренировочный лагерь находился в 1,6 км от израильской наблюдательной вышки и приподнятой над землей смотровой прорези — элементов барьера безопасности, на строительство которого Израиль потратил сотни миллионов долларов.

Макет базы находится на территории, углубленной на несколько метров ниже уровня почвы, поэтому, возможно, находящимся поблизости израильским патрулям было не так легко ее обнаружить. Однако дым от взрывов во время учений, несомненно, был бы виден, а ЦАХАЛ, как известно, применяет и наблюдение с воздуха.

ХАМАС использовал это место для отработки штурма зданий, захвата заложников и разрушения барьеров безопасности.

Используя находящуюся в открытом доступе информацию, включая спутниковые снимки, BBC Verify обнаружила 14 тренировочных площадок в девяти разных местах по всей территории Газы.

Дважды в день тренировки проходили на участке в полутора километрах от распределительного центра гуманитарного агентства ООН — его видно на заднем плане официального видео, опубликованного агентством в декабре 2022 года.

На суше, в воздухе и на море



10 сентября 2023 года так называемый штаб совместного комитета опубликовал в своем Telegram-канале изображения людей в военной форме, ведущих наблюдение за военными объектами вдоль барьера Газы.

Два дня спустя состоялись четвертые военные учения Strong Pillar, а к 7 октября были отрепетированы все тактические приемы, применявшиеся в ходе атаки.

Бойцов засняли едущими на белых пикапах Toyota того же типа, которые в октябре были замечены на юге Израиля.

На пропагандистских видео боевики захватывают макеты зданий и стреляют по находящимся внутри манекенам, а также штурмуют пляж с помощью лодки и ныряльщиков. Израиль заявил, что 7 октября отразил попытку высадки ХАМАС с лодок на берег.

В ходе четвертых (и последних) учений Strong Pillar бойцы тренировались штурмовать здания (Фото: Telegram)

Однако ХАМАС не афишировал свои тренировки на мотоциклах и парапланах как часть пропаганды Strong Pillar.

На учебном видео, размещенном ХАМАС через три дня после нападения 7 октября, показано, как бойцы разрушают заборы и барьеры, чтобы пропустить мотоциклы — боевики применили эту тактику, чтобы добраться до населенных пунктов на юге Израиля. Мы не обнаружили более ранних подобных видео.

Видео, на котором боевики используют парапланы, также не появлялись в сети до начала атаки 7 октября.

В учебном видео, распространенном в день нападения, боевики приземляются в макете кибуца на взлетно-посадочной полосе, которую мы обнаружили к северу от Рафаха на юге Газы.

BBC Verify установила, что видео было записано до 25 августа 2022 года и хранилось в компьютерном файле под названием Eagle Squadron — так ХАМАС называет свое воздушное подразделение, — что позволяет предположить, что применение парапланов разрабатывалось более года.

Элемент неожиданности

Согласно сообщениям со ссылками на командиров ЦАХАЛ, до 7 октября считалось, что в секторе Газа у ХАМАС около 30 тысяч бойцов. Предполагалось, что ХАМАС может привлечь несколько тысяч боевиков из более мелких групп.

Безусловно, ХАМАС — самая мощная палестинская вооруженная группировка, даже без поддержки других фракций, что позволяет предположить, что руководство ХАМАС было заинтересовано в попытке заручиться широкой поддержкой в Газе не меньше, чем в увеличении своей численности.

Ранние оценки ЦАХАЛ предполагали, что к рейдам 7 октября присоединились 1500 боевиков других фракций. В начале ноября газета Times of Israel сообщила, что, по мнению ЦАХАЛ, их число приближается к 3000.

Сколько бы их ни было в действительности, это означает, что в рейдах участвовала лишь относительно небольшая часть общего числа вооруженных боевиков в Газе. Точные данные о том, сколько боевиков из более мелких группировок приняли участие в атаке или учениях Strong Pillar, проверить невозможно.

В преддверии нападения ХАМАС наращивал взаимодействие между различным группировками. Однако, по мнению Хишама Джабера, бывшего бригадного генерала ливанской армии, а ныне аналитика по вопросам безопасности в Ближневосточном центре исследований, окончательный план нападения на Израиль был известен только ХАМАС, и "вполне вероятно, что они попросили другие фракции присоединиться к ним в тот день".

На пропагандистском видео учений Strong Pillar показан командный пункт, откуда ведется руководство совместными учениями (Фото: Telegram)

Андреас Криг, лектор по изучению проблем безопасности в Королевском колледже Лондона, сказал BBC: "Хотя планирование было централизованным, исполнение было децентрализованным, и каждый отряд реализовывал план так, как считал нужным".

По его словам, боевики и руководство ХАМАС были удивлены слабостью израильской обороны. Он полагает, что боевики, скорее всего, обходили израильские технологии наблюдения, общаясь в автономном режиме.

Хью Ловатт, аналитик по Ближнему Востоку из Европейского совета по международным отношениям, сказал, что Израиль должен был знать о совместных учениях, но "сделал неправильный вывод", посчитав их "стандартной" деятельностью военизированных групп на палестинских территориях, а не "свидетельством надвигающейся крупномасштабной атаки".

Отвечая на вопросы, поднятые в этой статье, Армия обороны Израиля заявила, что "в настоящее время она сосредоточена на устранении угрозы со стороны террористической организации ХАМАС", а вопросы о возможных неудачах "будут рассмотрены на более позднем этапе".

Возможно, пройдет несколько лет, прежде чем Израиль официально определится с тем, упустил ли он возможности предотвратить бойню 7 октября.

Последствия для его армии, спецслужб и правительства будут значительными.

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