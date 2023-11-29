Сразу несколько российских источников, поддерживающих военное вторжение в Украину, сообщили о гибели заместителя командующего 14-м армейским корпусом генерал-майора Владимира Завадского.

Первые сообщения о гибели генерал-майора Завадского появились в закрытых чатах Московского общевойскового командного училища вечером 28 ноября. Один из выпускников училища сообщил, что примерно в 14:30 по московскому времени генерал подорвался на мине, находясь в зоне боевых действий (Русская служба Би-би-си ознакомилась со скриншотами этой переписки). Первым СМИ, сообщившим о гибели генерала Завадского, стал белорусский сайт Gusar.by.

29 ноября о том, что генерал-майор Завадский якобы погиб в районе города Изюм Харьковской области, сообщило информационное агентство "Новороссия", учредителем которого выступает "Царьград Медиа" православного олигарха Константина Малафеева. Впрочем, Изюм находится в украинском тылу — примерно в 50 километрах от линии фронта. По данным других источников, Завадский мог погибнуть в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области, где российская армия в последние недели пытается бороться с плацдармами ВСУ на левом берегу Днепра.

Сообщение о гибели Завадского также появилось в сети "ВКонтакте" в группе межрегиональной общественной организации "Кремль", в которую входят выпускники МВОКУ (публикация и архивная копия доступны по ссылкам).

Московское командное училище Завадский окончил в 2000 году, а до этого, в 1995-м, — Ульяновское гвардейское суворовское военное училище. С 2018 по 2021 год генерал-майор командовал танковой Кантемировской дивизией в Московской области. На момент гибели, как сообщается, являлся заместителем командующего 14-м армейским корпусом.

В мирное время 14-й АК имел местом дислокации Мурманскую область и подчинялся командованию Северного флота. По данным украинского военного аналитика Константина Машовца, в данный момент входящая в 14-й АК 80-я "арктическая" мотострелковая бригада в составе группировки "Днепр" действует как раз в Херсонской области. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" также утверждает, что генерал погиб в зоне ответственности группировки "Днепр", "но в следствии подрыва на мине в тыловом районе, а не боевого столкновения с противником".

Министерство обороны России пока ничего не сообщало о гибели генерал-майора Завадского. Но ранее в ряде случаев оно ничего не публиковало и о смерти других высших офицеров даже после того, как об этом публично рассказывали знакомые погибших.

Седьмой погибший генерал?

Фото: Mil.ru

Если сообщения о смерти Завадского подтвердятся, он станет седьмым генералом, погибшим с начала российского вторжения в Украину.

Четыре российских генералов (Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов) погибли в первые четыре месяца полномасштабной войны. Затем ровно год подтвержденных потерь в высшем звене российских офицеров не было.

Новые потери российские генералы стали нести с июня 2023 года — по времени это совпало с началом украинского контрнаступления. С лета до конца ноября погибли еще два генерала — начальник штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майор Сергей Горячев и заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков.

Кроме того, с начала войны украинские источники сообщали о гибели еще семи российских генералов, но по меньшей мере трое из них — Магомед Тушаев, Виталий Герасимов и Андрей Мордвичев — точно оказались живы, периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Захоронения или дополнительные подтверждения гибели других упоминавшихся в украинских СМИ генералов пока не были обнаружены.

Так или иначе, это довольно существенные потери для высшего офицерского корпуса. По мнению экспертов, гибель генералов может быть связана с особенностями устройства российской армии.

Например, на первом этапе вторжения из-за повсеместных проблем налаживанием защищенных каналов связи и логистикой генералам приходилось лично присутствовать близко к передовой, чтобы следить за обстановкой и отдавать приказы, оперативно реагируя на изменение обстановки, что повышало их шансы быть убитыми. Позже генералы стали также погибать из-за точных попаданий артиллерийских систем дальнего радиуса действия, поставленных Украине западными союзниками.

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