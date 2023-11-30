Великобритания, реагируя на рост напряженности на Ближнем Востоке, отправила свой эсминец в Персидский залив. Кроме того, с начала декабря морская эскадра под командованием Великобритании начнет патрулировать воды Ла-Манша, Северного и Балтийского морей, охраняя подводные кабели.
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс в среду объявил, что в Персидский залив и прилегающий регион идет эсминец Королевского флота HMS Diamond. Там он присоединится к фрегату HMS Lancaster и трем минным тральщикам, которые находятся там с прошлого года.
"Для Британии критически важно увеличить наше присутствие в регионе, чтобы защищать наши интересы во все более нестабильном мире", — сказал Грант Шеппс.
По его словам, отправка дополнительного корабля станет сигналом для Ирана и его сателлитов в регионе. Хуситы в Йемене и "Хезболла" в Ливане с началом войны в секторе Газа активизировались и пытаются наносить удары по Израилю.
США вскоре после атаки ХАМАС на Израиль отправили в восточную часть Средиземного моря две авианосные группы, а в Красном море держат эсминец, который уже перехватывал ракеты и дроны, запущенные хуситами по Израилю.
В середине ноября хуситы захватили в Красном море торговое судно MV Galaxy Leader — на том основании, что одним из совладельцев фирмы, владеющей судном, является израильтянин.
В сообщении министерства обороны Великобритании об отправке HMS Diamond говорится, что корабль поможет обеспечить свободу мореплавания и морской торговли.
Через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющем Красное море с Индийским океаном, ежедневно проходит около пятидесяти торговых судов, а через Ормузский пролив — вход в Персидский залив, ключевой маршрут экспорта нефти — в два раза больше.
Защита подводных кабелей
Что касается эскадры, которая будет охранять подводные коммуникации, то она будет состоять из семи кораблей, задача которых — патрулирование вод Ла-Манша, а также Северного и Балтийского морей.
Проект задуман и будет осуществляться Объединенным экспедиционным корпусом (JEF) под командованием Великобритании, в который также входят практически все страны Северной Европы: Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.
Грант Шеппс назвал предстоящую совместную морскую операцию историческим событием.
От кого совместная эскадра будет защищать подводные коммуникации, британский министр не сказал, но и Великобритания, и другие страны Северной Европы в последние годы не раз высказывали беспокойство относительно перемещений российских разведывательных судов вблизи объектов инфраструктуры критической важности.
В октябре этого года в Балтийском море были повреждены подводные газопровод и кабель между Эстонией и Финляндией. В этом случае под подозрение попало китайское судно Polar Bear, которое могло повредить трубы якорем.
Подача газа между Финляндией и Эстонией приостановлена как минимум до апреля будущего года, заявили операторы обеих стран.