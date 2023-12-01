В России по подозрению в совершении диверсий на объектах военной инфраструктуры задержан житель Рязани с российско-итальянским гражданством. Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ), предполагаемый диверсант был завербован спецслужбами Украины и проходил подготовку на территории Латвии.

Уточняется, что подозреваемый 1988 года рождения якобы проходил подготовку в Екабпилсе.

“Согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в городе Екабпилс (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань»,— цитируют ФСБ российские СМИ.

Причиной схода с рельсов вагонов в Рязанской области стал подрыв самодельного взрывного устройства, выяснил СК Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств». Есть ли подозреваемые — неизвестно pic.twitter.com/L1B4UZBAkw — Газета.Ru (@GazetaRu) November 11, 2023



По версии СК РФ, 20 июля подозреваемый изготовил взрывные устройства и атаковал военный аэродром “Дягилево” при помощи начиненных взрывчаткой квадрокоптеров. Тот же мужчина 11 ноября подорвал железнодорожные пути в Рязанском районе — с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава.

Тем временем Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии назвала эти заявления “классическим примером дезинформации”.

"Мы хотим подчеркнуть, что одна из целей такой деятельности — проверка того, насколько широкую аудиторию подобная дезинформация может охватить за пределами России. Такая деятельность также проверяет реакцию западных СМИ на подобные заявления и устойчивость к дезинформации. В этой связи мы призываем особо критично подходить к различным провокационным и, казалось бы, сенсационным заявления, источником которых являются российские институты и пропагандистские ресурсы", — указали в СГБ.

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