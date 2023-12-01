В свою очередь ХАМАС утверждает, что Израиль "отклонил все предложения" о продлении перемирия.
Минздрав сектора Газа, который находится под контролем ХАМАС, заявил, что после возобновления боевых действий в результате обстрелов Израиля 1 декабря погибли 109 человек, еще сотни получили ранения.
Публикуемые цифры, которые невозможно проверить, постоянно растут, пишет Euronews.
Израиль отчитался о поражении более 200 "террористических целей".
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