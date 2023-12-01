Запрет "движения ЛГБТ" в России является политическим преследованием, и данный факт будет учитываться при рассмотрении ходатайств об убежище от россиян, заявил представитель Минюста Германии. Об этом сообщает DW.

После решения Верховного суда РФ, объявившего экстремистским несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ", в Германии не исключают предоставление убежища квир-людям из России. Запрет "движения ЛГБТ" в России будет учитываться в процессе рассмотрения ходатайств от граждан РФ, заявил на правительственной пресс-конференции в Берлине официальный представитель министерства юстиции ФРГ Максимилиан Калль (Maximilian Kall) в пятницу, 1 декабря, отвечая на вопрос корреспондента DW.

По его словам, практической сложностью при этом по-прежнему остается приезд в Германию в условиях отсутствия авиасообщения и резкого ограничения выдачи шенгенских виз. "Если у кого-то есть возможность запросить убежище в Германии, то это будет проверяться, потому что это, конечно, является вопросом политического преследования и преследования по причине сексуальной идентичности", - подчеркнул представитель Минюста ФРГ.

ЕС осудил запрет "движения ЛГБТ" в России

Между тем ЕС решительно осудил решение РФ объявить "движение ЛГБТ" вне закона и запретить его деятельность в России, указав на многолетнее ущемление прав квир-людей, нараставшего после прихода к власти Владимира Путина. Постановление Верховного суда направлено на дальнейшее преследование ЛГБТ-сообщества в России, удушение гражданского общества и тех, кто мужественно защищает права человека в этой стране, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, запрет "движения ЛГБТ" не позволит квир-людям в России реализовывать свои права человека из опасений неоправданного преследования. "ЕС решительно выступает против дискриминации, предрассудков и ненависти. Мы солидарны с гражданами России и всеми остальными, на кого негативно повлияло это решение. ЕС призывает Россию прекратить необоснованные репрессии, соблюдать свои международные обязательства и уважать, защищать и соблюдать права человека без какой-либо дискриминации", - подчеркнул Боррель.

Решение Верховного суда РФ

Накануне Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста, признав несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретив его в России. Решение вступает в силу немедленно, сообщил суд по итогам закрытого заседания.

Группа правозащитных организаций обращалась к Верховному суду с просьбой отклонить иск, поскольку он нарушает ряд законов и противоречит Конституции РФ. "Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", - объясняли в письме правозащитники.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram