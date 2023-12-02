Министерство юстиции России в пятницу, 1 декабря, второй раз внесло в список "иностранных агентов" телеканал "Дождь". Как отмечается в Telegram-канале самого "Дождя", в реестр попало новое юридическое лицо телеканала.

Минюст в обосновании обновления перечня использовал термин "иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь". Кроме того, ведомство исключило из списка "иноагентов" ООО "Телеканал Дождь", включенное в него в августе 2021 года. Минюст объяснил это "прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента".

"Иноагентами" назвали проект "Ковчег" и его главу

Кроме того, в перечень "иноагентов" 1 декабря были включены проект "Ковчег", который помогает эмигрантам из России, его глава Анастасия Буракова, а также социолог Игорь Эйдман.

Включение в реестр не повлияет на работу "Ковчега", заверила Буракова. "Стигматизирующий статус достался "Ковчегу" за то, что с 10 марта 2022 года мы с командой помогли десяткам тысяч сограждан с антивоенной позицией. Мы помогаем своей стране, Кремль разрушает ее", — написала она в соцсети X.

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